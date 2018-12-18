Предпраздничная ярмарка пройдет в это воскресенье в центре города Накануне зимних праздников в центре Владивостока развернется сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Общегородская продовольственная ярмарка будет работать накануне Нового года 23 декабря и перед Рождеством – 4 и 5 января. Как уже писал «В», торговля развернется на парковочной площадке возле здания краевой администрации на Светланской, 22.

На предпраздничной общегородской ярмарке жители и гости Владивостока смогут приобрести к новогоднему столу фермерские продукты. Свою продукцию представят около 180 местных производителей. Традиционно на прилавках ярмарки будут свежие мясные и рыбные деликатесы, мед, дикоросы, молочные продукты и сыры, овощи, фрукты и многое другое. Торговые ряды будут работать с 10 до 17 часов.

Автор: Отдел новостей «В»