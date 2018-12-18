Край возглавит Олег Кожемяко В Приморье подведена черта под более чем годовой эпопеей с избранием главы края.

16 декабря состоялись повторные выборы губернатора региона, в которых, пока по предварительным результатам, в первом туре победу одержал врио губернатора Олег Кожемяко. Он набрал почти 62 процента голосов при 46-процентной явке избирателей. Ближайший оппонент – Андрей Андрейченко, набрал 25 процентов.

Напомним, что Приморье уже более года оставалось без избранного руководителя. В октябре 2017 года свой пост по собственному желанию покинул Владимир Миклушевский. На его место пришел Андрей Тарасенко, пробывший в должности врио 11 месяцев. На сентябрьских выборах главы края он не смог одержать победу в первом туре, а результаты второго тура, состоявшегося через неделю, были отменены краевым избиркомом по причине многочисленных нарушений. После чего Андрей Тарасенко покинул регион, а должность врио губернатора занял Олег Кожемяко, ранее руководивший Сахалинской областью. За два месяца работы новому главе Приморья удалось инициировать и провести через Законодательное собрание Приморья целый пакет социальных законопроектов, названных депутатами «беспрецедентными», а также добиться переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. В итоге к финишной прямой – ко дню выборов – Олег Кожемяко смог собрать за два месяца более весомый электоральный багаж, чем его предшественник за 11 месяцев.

По словам секретаря Избирательной комиссии Приморского края Натальи Камаевой, всего в голосовании 16 декабря приняли участие 46,35 процента избирателей – это 680098 приморцев.

«После обработки 100 процентов бюллетеней Андрей Андрейченко набрал 25,16 процента, Олег Кожемяко – 61,88, Алексей Тимченко – 5,17, Роза Чемерис – 3,8. Таким образом, Олег Кожемяко набрал более 50 процентов голосов и в соответствии с законодательством будет признан избранным губернатором Приморья», – сообщила она.

Напомним, что второй тур был возможен при условии, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов.

Наталья Камаева также добавила, что в избирательную комиссию жалобы на подвозы и подкупы избирателей не поступали. Голосование проходило спокойно, без каких-либо серьезных нарушений.

Автор: Отдел политики «В»