Нам не страшен снегопад Приморской столице добавили снегоуборочной техники

С новой спецтехникой, закупленной городской администрацией, Владивостоку не страшны никакие снегопады. Такое заявление сделал начальник эксплуатационного участка муниципального учреждения «Содержание городских территорий» Константин Николаев. На прошлой неделе МБУ получило первую часть заказанной для города снегоуборочной техники.

Первые восемь машин уже прибыли во Владивосток. В их числе четыре комбинированные дорожные машины ЭД-500АК, собранные на базе КамАЗа, и четыре малых фронтальных погрузчика АМКОДОР.

Первые машины предназначены для серьезной борьбы с последствиями снежной стихии, а также для проведения профилактических работ в преддверии снегопада. Конструкция этих машин позволяет специалистам менять стиль работы в считаные минуты, которые так важны, чтобы не допустить транспортного коллапса на улицах города. Выглядит это так: перед обещанным снегопадом по дорогам проезжают ЭД-500 АК с реагентом, который не допускает обледенения трасс и налипания снега. Затем техника заходит на базу, где цистерну с реагентом за пару минут меняют на бак с песко-соляной смесью, и машина продолжает оперативно обрабатывать городские дороги.

Предназначение малых АМКОДОРов в другом – убирать от снега и наледи тротуары, скверы и узкие дорожки. Кстати, как отметил Николай Насонов, главный механик МБУ «СГТ», эти машины тоже быстро меняют прикрепляемое оборудование. В комплекте пришли щетки, отвалы и роторные системы. Первые счищают пыль и грязь, вторые убирают завалы снега. А вот роторные системы нужны после снегопада: убирать снег с обочин и вывозить из города.

– Техника универсальна и очень проста в использовании, что позволяет в короткие сроки менять навесное оборудование. АМКОДОРы давно используются предприятием и зарекомендовали себя очень хорошо, они надежны и просты в обслуживании, – добавил Николай Насонов.

Начальник эксплуатационного участка МБУ «СГТ» также отметил, что до конца этого года Владивосток получит еще 27 снегоуборочных машин со всеми необходимыми сменными блоками и цистернами. Таким образом, с января 2019 года убирать дальневосточную столицу будут уже 130 единиц техники. Все машины намечено задействовать в уборке порядка 730 километров дорог – это примерно тысяча владивостокских улиц и проспектов. Но на этом, по словам Константина Николаева, городская администрация не планирует останавливаться: для комфортной работы и спокойной уборки последствий снегопада городу необходимо больше машин – около 170 единиц.

Отметим, что новая техника многофункциональна не только зимой. Специалисты МБУ «Содержание городских территорий» планируют использовать ее круглогодично. Летом АМКОДОРЫ смогут убирать от пыли тротуары и парки, а вот КамАЗы будут применять для мытья широких дорог и проспектов.

Кстати

Нередко в адрес городских служб бросают упреки: жители Владивостока недовольны качеством уборки снега. Чаще всего горожане жалуются, что грейдеры выезжают на маршруты в час пик, когда все едут на работу.

Константин Николаев опроверг это заблуждение: по существующим правилам техника выезжает на свои точки до начала снегопада, за час до прогнозируемого синоптиками старта техника уже готова. Кроме того, активная уборка главных городских артерий завершается до 7-8 утра, чтобы не создавать пробки.

Еще одна жалоба: якобы тракторы и грузовики с песко-смесью не работают, а стоят у обочины. Константин Николаев заверил, что абсолютно все снегоуборочные машины оборудованы системой ГЛОНАСС. Передвижение каждой единицы техники видно на экране ситуационного центра. Так что сбежать с маршрута и не выполнить план не получится.

Автор: Анна МИРОНОВА