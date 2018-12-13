На сцене – песни, танцы и маски Праздничным новогодним концертом «Венецианский карнавал» порадует своих поклонников и любителей классической музыки Тихоокеанский симфонический оркестр.

28 декабря всех желающих оркестр приглашает на концертную программу «Венецианский карнавал». Впервые на эту красочную, яркую, шумную и веселую постановку ТСО позвал слушателей в сентябре нынешнего года, во время работы во Владивостоке Восточного экономического форума.

Праздничная, динамичная театрализованная постановка «Венецианского карнавала» явно пришлась по душе любителям классической музыки.

– Волшебная по красоте ария «Дуэт Лакме и Малики» в исполнении Натальи Подпориновой и Натальи Брылевой, красочный антураж на экране, атмосфера праздника – все это с первых аккордов заставляет зрителя потерять чувство реальности. Есть только этот сказочный мир на сцене, и ничего, кроме него, – говорит главный дирижер ТСО Анатолий Смирнов. – Песни, танцы, маски, вихрь событий буквально затянули в происходящее. Музыканты играли с каким-то внутренним подъемом, а певцы, вживаясь в образы, веселились и шутили. Неповторим и обаятелен был Илья Астафуров, в окружении «милых дам» он лихо отплясывал под песенку «Без женщин жить нельзя» из оперетты «Сильва» Имре Кальмана, чем привел публику в восторг. Такого никто не ожидал, и это было чудесно. Никто не ожидал и от меня как дирижера выстрела из игрушечного пистолета в потолок, чтобы дать сигнал антракту.

Мало кто из зрителей прошел мимо импровизированного зазеркалья в шикарном фойе филармонии. Желающие запечатлеть себя в масках стояли в очереди. После социальные сети пестрили яркими постами с фото поклонников перед «Венецианским карнавалом» (кстати, такая возможность будет у них и 28 декабря).

Заворожила своей красотой и мастерством оперная певица Елена Брыкина. Ее Сильва – это почти вторая натура артистки, и она давно любима зрителем. Бурными овациями встречала публика Александра Пстыгу, Дмитрия Сабитова, Евгения Мизина и обаятельных солисток Приморской филармонии Анастасию Цыганову и Анну Гамову. Все солисты примут участие в концерте перед Новым годом. Так что декабрьский «Венецианский карнавал» будет таким же искрометным, как сентябрьский.

Напомним, что постановка стала результатом творческого симбиоза режиссера Екатерины Кучук и Анатолия Смирнова.

Автор: Отдел новостей «В»