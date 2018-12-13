На территорию приходят молодые Региональная выставка молодых художников Дальнего Востока «Территория» откроется в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж» завтра, 14 декабря.

Как рассказал директор «Артэтажа» Александр Городний, в выставке примут участие более 20 художников из Благовещенска, Биробиджана, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

– Она станет экспериментальной площадкой, на которой художники из разных уголков Дальневосточного региона будут трансформировать пространство, создавая предметы искусства прямо на месте, – рассказал Александр Городний.

Куратором «Территории» стала искусствовед Татьяна Олгесашвили.

– Список художников формируется из тех, кто откликнулся на наше предложение, – поясняет она. – Одна площадка предоставляется художникам с различным менталитетом, принадлежащим к разным школам и стилевым направлениям. Мы надеемся, во-первых, получить живой срез происходящего сейчас в художественном пространстве региона, во-вторых, создать условия для подвижного отношения художников с материалом, пространством и между собой.

Впервые молодежная региональная выставка под названием «Территория надежды» прошла в 1995 году – тогда «Артэтаж» располагался еще в фойе администрации Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»