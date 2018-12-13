«Новогоднюю сказку» подготовили юные художники На следующей неделе в краевом центре откроется выставка рисунков учащихся детской муниципальной художественной школы № 1, посвященная предстоящему празднованию Нового, 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, свои работы юные художники представят в актовом зале административно-территориального управления Фрунзенского района, расположенного на улице Посьетской, 24.

«Тематические выставки у нас стали уже традиционными. Они проводятся на протяжении всего года в преддверии Нового года, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, Дня города, Дня народного единства и других праздников», – отметили в управлении.

Ожидается, что на выставке будет представлено около 20 работ.

Выставка «Новогодняя сказка» будет работать до 15 января с 9 до 18 часов. Организаторы приглашают всех желающих полюбоваться детскими рисунками. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»