Открытие сезона прошло в доброжелательной атмосфере В минувшее воскресенье я открыл зимний спортивный сезон. Пытливый читатель спросит: как же так? Снега на юге Приморья еще нет, поэтому на лыжи не встанешь и на санках с горки не скатишься. Что касается катков, то их во Владивостоке только начали заливать, поэтому и на коньках особо не покатаешься.

Разведку боем мне удалось совершить на льду одного из крытых спортивных комплексов во Владивостоке. Таких же любителей, как и я, набралось несколько десятков человек. В подавляющем большинстве это были родители с детьми дошкольного возраста. Немало было и молодежи. А вот людей зрелого возраста набралось совсем немного.

Уровень мастерства у всех разный. От тех, кто крутит пируэты, до тех, кто впервые вышел на коньках на лед. Чаще всего люди просто катаются в свое удовольствие, нарезая круги вдоль бортиков. Здесь никто не смеется над начинающими, а если кто-то упал, то помогут подняться. В общем, на катке царит доброжелательная атмосфера.

В чем преимущество крытого комплекса? В комфорте. Здесь нет стылых ветров и всегда плюсовая температура, поэтому многие катаются налегке. Есть места для переодевания. Не всегда, но часто работает буфет, где можно подкрепиться горячим кофе или чаем. Зато перед каждым сеансом лед чистит и выравнивает специальная машина, так называемый ледовый комбайн. Единственное, чего не хватает, так это хорошей музыки. Но тут у каждого свой вкус…

В Приморье на сегодняшний день есть несколько крытых катков – три в краевом центре, по одному в Уссурийске, Большом Камне и Чугуевке. Недавно на краевом уровне была принята программа по созданию в Приморье сети защищенных ледовых площадок. Есть уже готовые типовые проекты. Спортивные объекты из легких конструкций планируется установить в нескольких районах. Первый из них появится, как обещали краевые власти, в Находке и еще один в Уссурийске. В региональном бюджете на эти цели заложено 100 миллионов рублей. Само строительство начнется в следующем году, а открытие намечено на 2020-й. Потом типовые катки появятся в других городах и крупных поселках. Это позволит приморцам раньше открывать и позже заканчивать зимний сезон – заниматься хоккеем с шайбой и мячом, фигурным катанием, шорт-треком, бегом на льду. Наверняка откроются новые секции, что привлечет дополнительно на лед сотни мальчишек и девчонок. Да и взрослые смогут отвести душу и покататься в свое удовольствие.

Автор: Николай КУТЕНКИХ