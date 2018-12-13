В краевом центре подготовят 76 объектов для катания на коньках Во Владивостоке началась заливка бесплатных муниципальных катков и хоккейных коробок. Работы ведутся в вечернее время и продолжатся до конца декабря.

В пресс-службе мэрии отмечают: в первую очередь, пока морозы нестабильны, заливаются катки, которые находятся в тени. С наступлением достаточно постоянных минусовых температур воздуха заливать начнут все остальные спортивные сооружения.

Заливка поля происходит в несколько этапов. Для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7–8 слоев льда. Администрация Владивостока призывает горожан не выходить на лед, пока все работы не будут завершены.

Всего в этом сезоне для свободного катания на коньках в городе подготовят 76 объектов, из них 57 спортивных сооружений находятся в ведении управления развития физической культуры и массового спорта, 19 объектов подотчетны управлению по работе с муниципальными учреждениями образования.

На стадионе «Строитель» во время сезона катания будут открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и проката коньков. Время работы – с 9 до 23 часов. Доступ на все объекты будет свободным, за исключением стадиона «Авангард».

Автор: Отдел новостей «В»