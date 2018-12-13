«День донора» прошел во Владивостоке Более 35 литров крови безвозмездно сдали студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета в ходе акции «День донора». Участниками мероприятия стали 72 студента вуза, сообщили в пресс-службе края.

Как отметила проректор медуниверситета Лидия Транковская, студенты ТГМУ – постоянные участники донорских мероприятий.

«Волонтеры-медики – в числе организаторов и главных помощников проведения социально значимых акций. Участниками донорского движения являются и наши преподаватели», – добавила она.

«День донора» прошел под руководством Краевой станции переливания крови Приморья, а передвижная станция переливания крови по традиции работала в стенах вуза, в учебном корпусе № 3.

«Мы очень благодарны и руководству университета, и ребятам за поддержку донорских акций. Тихоокеанский государственный медицинский университет и станция переливания крови давно стали партнерами. Благодаря участию студентов-медиков и волонтеров донорское движение в крае ежегодно расширяется», – отметила глава Службы крови Приморья Ольга Горева.

Отметим, в настоящее время в Приморье проживают более 5300 жителей, которые имеют звание «Почетный донор». Помимо знаков отличия звание «Почетный донор России» дает еще и льготы. Для таких людей предусмотрены внеочередное лечение, льготные путевки на отдых и ежегодная денежная выплата в размере 13 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей « В »