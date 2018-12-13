Занятия «Символы России: герб, флаг, гимн» прошли в школах Владивостока Конституция России 12 декабря отметила свой юбилей – 25 лет. Основной закон страны, существенно изменивший систему высших органов государственной власти, был принят ровно четверть века назад на всенародном голосовании.

Специально к юбилейной дате специалисты муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ) разработали патриотическое занятие для подростков «Символы России: герб, флаг, гимн».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, накануне ученики муниципальных школ вместе со специалистами МРЦ обсудили понятия «Отечество» и «гражданин», а также вопрос значимости российской символики. Рассматривая на большом экране видеопрезентацию, ребята узнали, почему на гербе нашего государства расположился двуглавый орел, на гербе Москвы – Святой Георгий Победоносец, а на гербе Владивостока – тигр.

Также школьники рассмотрели историю российского флага. Эта часть занятия «Символы России: герб, флаг, гимн» вызвала у них большой интерес. Так, например, ученица школы № 65 Даша Чалая поинтересовалась, что символизируют цвета нашего триколора.

«Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. Синий – веру, верность и правду, а красный – энергию, силу, отвагу и кровь, пролитую за Отечество», – ответил на вопрос девушки Константин Мороз, главный специалист по работе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Закончились встречи беседой об истории создания гимна России. Подростки узнали, что первый официальный государственный гимн появился в годы правления императора Александра I и назывался «Молитва русских». А нынешний написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

«Подрастающее поколение, чтобы гордиться своей страной, должно знать и уважать ее историю и символы, понимать, какими правами и обязанностями наделяет каждого из нас Конституция», – подчеркнул Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Патриотическое занятие для подростков «Символы России: герб, флаг, гимн» МКУ «Молодежный ресурсный центр» планирует проводить в течение учебного года в школах и колледжах Владивостока бесплатно, по предварительной договоренности с преподавателями. Телефон для справок 222-22-94.

Автор: Отдел новостей «В»