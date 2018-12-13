Строителей оштрафовали за шум Горожане пожаловались на шумные работы в ночное время на стройке во Владивостоке – на улице Фонвизина, 4. Теперь руководителю работ придется заплатить штраф за то, что помешали отдыху местных жителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По жалобе горожан к административной ответственности было привлечено должностное лицо строительной организации. Решением комиссии ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей», – отметили в административной комиссии Ленинского района.

Специалисты мэрии напоминают, что шуметь и нарушать тишину и покой граждан запрещается с 22.00 до 9 часов утра, в выходные и праздничные дни – с 23.00 до 10.00 и днем с 13.00 до 15 часов. Громкая музыка, производство шумных строительных работ в часы отдыха граждан обойдется нарушителям закона «О тишине» до 3 тысяч рублей, должностные лица за это нарушение заплатят до 10 тысяч, юридические – от 20 до 50 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»