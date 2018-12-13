С городских улиц убрали 725 незаконных ларьков и рекламных конструкций Ежедневно во Владивостоке ведется работа по выявлению и сносу объектов, которые незаконно установлены и портят вид городских улиц и дворов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала года бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали 725 незаконных объектов.

На площадку временного хранения вывезли сотни гаражей, рекламных конструкций, торговых павильонов, различных ограждений и другие самовольно установленные объекты.

«Собственники незаконных объектов обязаны демонтировать их самостоятельно, но если этого не происходит, то снос осуществляет городское предприятие СГТ. На минувшей неделе убраны гаражи на улицах Кирова и Шошина, пункт охраны на Адмирала Смирнова, 14 и другие, – отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. – Часть объектов, запланированных к сносу, владельцы конструкций вывезли самостоятельно».

Напомним, что работу по выявлению незаконных объектов ведут специалисты сразу нескольких управлений администрации города: наружной рекламы и информации, градостроительства и архитектуры, а также административно-территориальных управлений всех пяти районов города. Так, за последние несколько дней выявлены такие незаконные объекты, как помещение охраны автостоянки на проспекте 100 лет Владивостоку, 30д, железобетонная конструкция на Маковского, 98, магазин на ул. 4-й Восточной, 16, несколько павильонов на ул. Ивановской, 6/4, шлагбаум и пункт охраны на ул. Адмирала Кузнецова, 54в, киоски на Гоголя, 39 и Светланской, 23, автосервис на ул. Аренского, 2 и многие другие.

Для уведомления собственников на объектах вывешивают объявления о том, что они являются незаконно установленными и подлежат сносу. Кроме того, информация о выявленных незаконных объектах публикуется на официальном сайте администрации города Владивостока. Рассматривает списки выявленных незаконных объектов комиссия по освобождению самовольно занятых земельных участков.

Автор: Отдел новостей «В»