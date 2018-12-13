Елочным базарам подобрали места с самой высокой проходимостью Во Владивостоке официально стартовала продажа новогодних елок. Всего в краевом центре в этом году определен 31 адрес, где разместятся нестационарные торговые объекты по продаже главного атрибута новогодних празднеств.

Для размещения елочных базаров были выбраны точки города с самой высокой проходимостью, уточнили в пресс-службе мэрии. Также эти адреса уже известны горожанам как традиционные места, где можно купить новогоднюю красавицу.

Как уже писал «В», с 12 декабря торговля началась по 16 адресам: на ул. Луговой, 58, ул. Аллилуева, 6, Океанском проспекте, 41, ул. Пшеницына, 22, ул. Руднева, 1б и ул. Руднева 13в, стр. 3, ул. Анны Щетининой, 19, ул. Жигура, 48, ул. Кирова, 32, ул. Лермонтова, 75, ул. Маковского, 210, ул. Новоивановской, 10а, ул. Постышева, 47, ул. Фадеева, 12б, ул. Сабанеева, 16.

17 декабря будут подведены итоги закрытого аукциона еще по 15 адресным ориентирам. После этого автолавки разместятся по адресам: ул. Верхнепортовая, 68, ул. Воронежская, 1, ул. Всеволода Сибирцева, 67, ул. Карьерная, 22, ул. Кипарисовая, 22, просп. «Красного знамени», 73, 90 и 114, ул. Нахимова, 1, ул. Русская, 52, ул. Светланская, 177, ул. Уральская, 6, ул. Шилкинская, 21.

Автор: Отдел новостей «В»