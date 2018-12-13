Творчество в безопасности: новое ограждение устанавливают вокруг бывшего Дома пионеров Во Владивостоке продолжается ремонт территории муниципального Дворца детского творчества.

Рабочие уже уложили новый асфальт на двух площадках, установили новый бордюр и протянули электрический кабель для наружного освещения. В данный момент по периметру учреждения устанавливают новое ограждение, сообщили в пресс-службе мэрии.

Территория стала одним из лидеров общественного голосования по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды», рассказывает директор дворца Оксана Соловьева.

«Спасибо всем тем, кто поддержал нас в голосовании. Ведь территорию учреждения не ремонтировали с момента открытия, а это больше 30 лет. Благодаря финансированию отремонтированы все площадки дворца, будет установлено новое освещение, смонтированы ограждение и современная детская площадка».

На главной площадке Дворца детского творчества проводится множество мероприятий, поэтому кроме нового асфальта здесь появятся сцена и трибуны. А в будни в этом месте будет работать площадка для испытания автомоделей и роботов, которых делают юные изобретатели в секции моделирования.

Кстати, дворец построили в 1980 году по проекту испанского архитектора Антонио Михе. Проектные мощности рассчитывали таким образом, чтобы ежедневно стены учреждения могли вмещать около тысячи детей. Сегодня здесь работают десятки кружков и секций самой разной направленности. Авиа- и судомоделирование, хореография и проектирование воздушных змеев, исторические клубы и журналистская школа. Во дворце проводятся поэтические ринги и динамичные квесты, ставятся спектакли и снимается кино. А в будущем году здесь откроется новый технопарк «Кванториум», где дети от 5 до 18 лет смогут овладеть различными техническими специальностями.

Автор: Отдел новостей «В»