Международное направление обеспечило резкий рост пассажиропотока Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 21 процент: за 11 месяцев 2018 года обслужено более 2,4 млн пассажиров.

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, из них на внутренних авиалиниях было обслужено 1,336 млн человек (+6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года), а на международных линиях – 1,062 млн человек (+48 %).

Увеличение пассажиропотока на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск. На международных – рейсы из Владивостока в Республику Корея, пассажиропоток на этом направлении увеличился на 46 % по сравнению с прошлым годом. На рейсах в страны Юго-Восточной Азии отмечен рост пассажиропотока на 65 %, на японском направлении – на 38 % и прирост на китайском направлении – 9 %. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Пусан, Сеул, Бангкок, Тэгу, Пекин.

Ярким событием ноября стал приход во Владивосток нового авиаперевозчика из Южной Кореи. Рейсы авиакомпании Air Philip соединили приморскую столицу и южнокорейский город Муан с частотой три рейса в неделю. Стоит отметить, что авиакомпания выбрала Владивосток в качестве первого международного направления в своей маршрутной сети.

Автор: Отдел новостей «В»