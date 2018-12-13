И снова пошли поезда на Хасан Еще один железнодорожный маршрут возобновлен в нашем крае. Как сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья», на этой неделе впервые после многолетнего перерыва на Хасан отправился пригородный пассажирский поезд из Уссурийска.

Отныне по понедельникам, средам, пятницам и в выходные от Уссурийского вокзала по маршруту Уссурийск – Рязановка – Гвоздево – Краскино – Хасан будет курсировать пригородный маршрут. Доехать до самой южной станции Приморья можно всего за пять часов.

Из Уссурийска поезд отправляется в 15.52, в Хасан приходит в 22.23, а из Хасана выходит в 01.06 и прибывает в Уссурийск в 8.26.

Напомним, что это не единственный пример того, как оживилось пригородное железнодорожное сообщение в крае. Так, недавно возобновил работу маршрут Владивосток – Новочугуевка. Кроме того, сейчас рано утром с Угольной до Владивостока курсирует экспериментальная электричка с единой стоимостью проезда 21 рубль.

Автор: Отдел новостей «В»