Фары забыли узаконить... Больше тысячи незадекларированных запчастей для грузовых автомобилей общим весом свыше тонны выявили сотрудники Владивостокской таможни.

Как сообщила пресс-служба ведомства, российский импортер подал таможенную декларацию на ввоз из Китая различных автозапчастей для грузовой техники общим весом более 24 тонн. Однако во время досмотра владивостокские таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара еще 1100 кг незадекларированных автомобильных запчастей – фары, подшипники, масляные и воздушные фильтры. Автомобильные запчасти были спрятаны в глубине контейнера среди заявленного товара.

Поставщик намеренно не указал автозапчасти в декларации на товары, так как у него отсутствовали разрешительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. Товар арестован.

Автор: Отдел новостей «В»