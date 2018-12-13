Пограничники обнаружили склад с дериватами краснокнижных зверей Две крупные партии различных дериватов (частей) диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу, были обнаружены и изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в селе Кокшаровка в одном из частных домов пограничники обнаружили у местного жителя большое количество частей диких животных, которые хранились в морозильных камерах. Всего насчитали 28 фрагментов различных костей амурского тигра, 60 лап, 14 фрагментов челюстей и 13 желчных пузырей гималайского и бурого медведей. Кроме этого, в различных пакетах были обнаружены более 40 частей звериных туш, рога и шкуры, панты.

Хозяин дома пояснил, что все это вовсе не его, а некоего знакомого, который просто попросил «подержать у себя» все это богатство.

Кроме дериватов животных были обнаружены 22 корня женьшеня, часть которых была заготовлена в настойках, и 11 грибов лакированного трутовика, также занесенного в Красные книги РФ и Приморского края.

По оценкам экспертов, среди костей – останки минимум двух тигров, а ущерб от убийства только одной краснокнижной кошки составляет 4 миллиона 168 тысяч рублей.

Также ценные дериваты были обнаружены и у одного пожилого жителя Арсеньева. В его доме пограничники нашли шкуру белого медведя, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, 35 шкур пушнины (соболя, выдры), различные части тел диких животных, а также более 12 литров спиртосодержащей жидкости с корнями женьшеня.

Хозяин пояснил, что скупал пушного зверя у местного населения для дальнейшей выделки и перепродажи, а шкуру белого медведя приобрел много лет назад и использовал для украшения дома. Настойку же изготавливал исключительно для собственного потребления.

Однако выяснилось, что несколько лет назад у данного гражданина правоохранительными органами уже изымались корни женьшеня и восемь шкур амурского тигра, которые он приобретал с целью реализации.

По данным фактам проводятся разбирательства.

Автор: Отдел новостей «В»