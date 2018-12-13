Городскую среду проверяют на комфортность Во Владивостоке проверяют, как адаптированы для маломобильных горожан объекты дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рейды выходит специальная комиссия, в состав которой входят представители мэрии, департамента труда и социального развития и обществ инвалидов.

В минувший вторник, 11 декабря, проверяющие посетили улицу Русскую. Здесь в этом году были проведены работы по ремонту тротуаров в рамках реализации программы «Доступная среда». На объектах заменили покрытие, установили новые бордюры и смонтировали тактильные указатели для удобства передвижения слабовидящих горожан и гостей краевого центра.

Стоит отметить, что эти два объекта – от дома № 21 до 19а на улице Русской и от кольца «Багратиона» до «Больницы рыбаков» – были дополнительно включены в программу «Доступная среда». Подрядные организации выполнили все необходимые работы по ремонту пешеходных путей и адаптации их для маломобильных горожан – инвалидов-колясочников, слабовидящих, мам с колясками. Для тех, кто передвигается на колясках или помогает в управлении таковыми, в местах сопряжения с проезжей частью занизили бордюры.

«Мы проверили объекты, адаптированные в конце этого года. Выявлен ряд замечаний, которые будут предъявлены подрядчикам. Все недостатки они обязаны устранить», – отметила Вера Никитина, специалист управления по исполнению программ по поддержке населения городской администрации.

К слову, нарекания у комиссии вызвали некоторые участки, на которых не совсем качественно смонтирована тактильная плитка и уложено асфальтовое покрытие вокруг нее.

Напомним, что в этом году в рамках реализации программы «Доступная среда» в городе устанавливали дополнительные речевые информаторы на светофорах, выделяли места для парковки транспорта инвалидов, а также адаптировали административные здания и другие городские объекты. Новая пешеходная дорожка, адаптированная для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, связала остановку общественного транспорта «Диомид» со зданием Пенсионного фонда, расположенным на улице Калинина, 241. Здесь полностью заменили покрытие, понизили бордюры, смонтировали тактильную плитку и леерное ограждение. Оборудовали для маломобильных горожан и пешеходную зону от остановки «Сельская» до Луговой, 52а, а также пешеходные зоны от дома № 21 до 19а на улице Русской и от кольца «Багратиона» до «Больницы рыбаков». На трех наземных пешеходных переходах в микрорайоне Снеговая Падь понизили бордюры и установили тактильные указатели для слабовидящих граждан.

Все объекты, на которых во Владивостоке проводятся работы по адаптации, были предложены и согласованы с общественными объединениями людей с ограниченными возможностями.

Автор: Отдел новостей «В»