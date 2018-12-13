Cтолица распробовала шоколад приморский и макруруса Подведены итоги Дальневосточной ярмарки, которая стала одним из самых ключевых событий в программе «Дней Дальнего Востока в Москве».

Как сообщили в пресс-службе края, в течение недели – с 3 по 9 декабря – жители и гости столицы могли познакомиться с туристическими достопримечательностями и культурой регионов Дальнего Востока и, конечно, попробовать, научиться готовить и купить известные во всей стране дальневосточные деликатесы.

Хитом продаж Приморского края в этом году стали сладости фабрики «Приморский кондитер» – посетители купили их больше двух тонн: 400 килограммов мармелада, тонну конфет «Птичье молоко» и еще тонну различных шоколадных плиток: с добавками из морской соли, водорослей, морского ежа или дальневосточного гребешка. Причем последние два вида – новинки, которые еще даже не появились на прилавках магазинов в Приморье.

Конечно, были и морепродукты. Рыболовецкий колхоз «Восток-1» познакомил гостей ярмарки с малоизвестным в Центральной России видом – макрурусом, который обитает в кристально чистых водах Дальневосточного бассейна на глубине более двух километров. Все желающие могли на месте отведать строганину из макруруса, а на мастер-классе от шеф-повара научиться его готовить. Новинка пришлась жителям столицы по вкусу – они приобрели более 600 килограммов глубоководной рыбы.

А вот ценители даров дальневосточной тайги, обладающих целебными свойствами, выстроились в очередь за бальзамами и чаями приморской научно-производственной компании, которая более 30 лет производит продукцию с экстрактами растений-эндемиков.

Кроме того, посетители ярмарки смогли на месте обзавестись добрым сувениром на память о Приморье: в торговом павильоне региона были представлены изделия ручной работы, которые выполнили дети и молодые люди с ограниченными возможностями – воспитанники благотворительной организации «Благое дело». По словам руководителя организации Геннадия Антропова, всеобщую любовь завоевали фаянсовый маяк с подглазурной росписью, колокольчик с изображением видов Владивостока и тигренок по имени Владик.

Автор: Отдел новостей «В»