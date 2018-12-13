За продуктами к новогоднему столу приглашают на общегородскую ярмарку В рамках подготовки к празднованию Нового года во Владивостоке состоится общегородская продовольственная ярмарка.

Новогодний базар пройдет на площадке возле здания краевой администрации на Светланской, 22 (территория автопарковки), уточнили в пресс-службе мэрии. По традиции на ярмарке свою продукцию представят местные производители продовольственных товаров и владельцы частных фермерских подворий. Горожане смогут купить к празднику свежее мясо и рыбу, морепродукты и консервы. Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке всегда в продаже мед и другие продукты пчеловодства, дикоросы, молочные продукты и сыры, овощи и фрукты, колбасные и хлебобулочные изделия, яйцо, крупы и многое другое. Свою продукцию для гостей ярмарки представят около 180 местных производителей.

Надо отметить, что купить фермерскую продукцию можно будет и после Нового года. Торговля в центре Владивостока развернется в начале 2019 года – 4 и 5 января. Ярмарка будет работать с 10 до 17 часов.

Автор: Отдел новостей «В»