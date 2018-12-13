В Пушкинском сквере выкладывают дорожки из природного камня Во Владивостоке продолжается благоустройство Пушкинского сквера. Строители мостят дорожки из пластин природного камня, возводят каменную лестницу и амфитеатр. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», отметили в пресс-службе мэрии.

«В этом году подрядная организация ООО «Спецпромсервис» выполнит первый этап работ – возведет лестницы, амфитеатр, выполнит мощение дорожек. Второй этап благоустройства начнется весной, здесь установят лавочки и выполнят озеленение территории. Планируется, что сквер украсят абрикосы, липы, сосны, вишни, кусты сирени и форзиции, рододендроны и розы», – отметили специалисты.

Напомним, что Владивосток второй год участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В план работ по благоустройству включены территории, которые получили большинство голосов горожан в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

После того как был определен список объектов, началась разработка проектной документации. Как подчеркнули в управлении градостроительства и архитектуры администрации города, в рамках проекта планируется проведение не просто текущего ремонта или благоустройства, а создание новых общественных территорий, или полноценная, основательная реконструкция уже существующих общественных пространств.

Ведется проектирование реконструкции сквера Адмирала Невельского и создания общественной территории «Сопка Бурачка», общественного пространства в районе улиц Енисейской, 23-24 и Русской, 5. Завершены проектные работы по благоустройству парка на острове Попова – на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой. Проведение работ планируется в 2019 году.

В этом году ведутся работы по благоустройству территории Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43. Кроме того, в рамках проекта во Владивостоке отремонтировали 21 придомовую территорию. В следующем году работы по благоустройству дворов и общественных пространств будут продолжены.

Автор: Отдел новостей «В»