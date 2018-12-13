На городских маршрутах обновили автопарк 106 новых автобусов различных марок и производителей закупили в этом году автоперевозчики Владивостока. Большинство из них уже работает на городских маршрутах, поступление нескольких машин в краевом центре ожидают до конца года.

Вся приобретенная техника российского производства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые автобусы покупали в этом году как коммерческие перевозчики, так и муниципальное предприятие «ВПОПАТ-1». При этом лидером по количеству закупленных машин стала компания «Влад Рейс», которая приобрела в лизинг сразу 34 автобуса. Речь идет о 22 машинах «Газель Next» Горьковского автомобильного завода и 12 автобусах ПАЗ 3204. Причем 10 ПАЗов прибыли во Владивосток накануне. На подходе и несколько «Газелей» – они прибудут в краевой центр со дня на день.

«Планируем запустить автобусы в работу до конца декабря», – сообщил директор компании «Влад Рейс» Александр Каращук.

Второй по количеству закупленных автобусов в этом году признана компания «ДВ-ТрансСети». Здесь смогли приобрести в лизинг 29 транспортных средств – 17 автобусов «Симаз» и 12 автобусов «Газель Next».

«12 «Симазов» сегодня работают на 55-м маршруте, еще пять ждем в ближайшее время, – уточнил заместитель директора компании Сергей Храмылев. – Автобусы 2018 года выпуска, собраны в Ульяновске, где работает совместное российско-японское производство. Производят такие автобусы на базе шасси японского грузовика ISUZU ELF 9.5, стоимость одной машины составляет около 4,5 млн рублей. Все «Газели» (2017 года выпуска) поставили на маршрут № 13. Стоимость одного автобуса – 1,9 млн рублей».

Два автобуса в этом году приобретено муниципальным предприятием «ВПОПАТ-1». Это транспортные средства 2018 года выпуска марки «Вектор» Павловского автомобильного завода. Речь идет об автобусах средней вместимости, способных перевозить до 60 пассажиров.

Работают автобусы на маршруте № 42 «Вторая Речка – Садгород», стоимость каждого составляет около 3 млн рублей. Приобретены автобусы на условиях отсрочки платежа.

Еще один новый автобус – Минского автомобильного завода – предприятию в качестве подарка в этом году передало АО «Нефтегазхолдинг». Сегодня автобус работает на маршруте № 15 «Изумруд» – ДВФУ – Океанариум».

Сразу 11 автобусов марки ПАЗ «Вектор» в этом году приобрела компания «Каслар». Они курсируют на маршрутах № 54 «Луговая – Баляева – 1-я Речка – Луговая» и № 26 «Луговая – Горностай – Десантная». Автоперевозчик нашел возможность взять машины в лизинг сроком на два года.

Большую закупку – сразу 8 автобусов «Газель Next» – в этом году произвели и в компании «Скорость». Все машины сегодня работают на 24-м маршруте.

Столько же (8 автобусов 2018 года выпуска) закупила компания «Прим-АвтоБизнес». Перевозчик приобрел в уходящем году 4 автобуса «ГАЗ А64R42» и четыре «ГАЗ А65R32».

Еще двумя перевозчиками, сумевшими существенно обновить автопарк в 2018 году, стали компании «Самокат» и «Восток-Авто». В «Самокате» приобрели 8 автомобилей «Газель Next» 2018 года выпуска (они встали на маршрут № 16Б), а в ООО «Восток-Авто» – 6 таких же автобусов. Теперь они курсируют на 38-м маршруте.

«Сегодня 98 % всех наших автобусов – это машины 2014 года и младше, – говорит директор компании «Самокат» Юрий Степин. – Ведем планомерную работу по обновлению автопарка с 2012 года, и такая деятельность, безусловно, будет продолжена. Наша принципиальная позиция – покупать только новые автобусы, которые всегда лучше тех, что с пробегом. Пока остановились на «Газелях», а там посмотрим».

«Позитивно оцениваем усилия перевозчиков по обновлению автопарка, – говорит начальник управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин. – 106 автобусов – весомый процент от всего общественного транспорта города. Мы работаем с перевозчиками в этом направлении, требуем строгого соблюдения договоров, а также обновления подвижного состава, так как новые автобусы – это одно из условий безопасности и комфорта пассажиров».

Справка «В»

Сегодня во Владивостоке перевозкой пассажиров по городским автобусным маршрутам заняты 14 транспортных предприятий – 13 коммерческих и одно муниципальное. Все они работают в рамках договоров, которые заключили с администрацией Владивостока в 2016 году сроком на три года. Новые договоры будут заключаться только с теми перевозчиками, на маршрутах которых работает новый, комфортный, отвечающий всем современным требованиям автотранспорт.

Автор: Отдел новостей «В»