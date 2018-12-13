Большая уборка на маленькой речке 10 КамАЗов мусора собрали муниципальные службы с берегов реки Объяснения

В приморской столице рабочие и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ликвидируют несанкционированные свалки мусора вдоль реки Объяснения. В этом году санитарная уборка берегов проводится уже шестой раз, отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Очередной этап работ начался после обращения жителей микрорайона к врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко на одной из встреч. Только за минувшие выходные дни было собрано более 100 кубометров (а это 10 КамАЗов) бытового и строительного мусора, который отправится на утилизацию, уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации краевого центра.

«Работаем вручную, бригады рабочих собирают и пакетируют бытовые отходы, старую одежду и остатки строительного мусора. С помощью спецтехники грузим все это в самосвалы и вывозим для дальнейшей утилизации, – пояснил старший мастер муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Роман Норотов. – Работы ведутся как со стороны улицы Борисенко, так и со стороны улицы Фадеева».

Очистка берегов реки Объяснения выполняется регулярно. Только в этом году силами рабочих «СГТ» уборка несанкционированных свалок здесь проводилась пять раз. Помимо бытового и строительного мусора рабочие вынуждены регулярно вывозить хлам, оставленный безответственными предпринимателями (картонные коробки, просроченный товар и т.д.), у которых свое понимание о чистоте и порядке.

Отметим, что для пресечения незаконной торговли и сброса мусора специалисты административно-территориального управления Ленинского района проводят рейды. Только с сентября 2018 года по настоящее время составлено 17 протоколов, виновные привлечены к административной ответственности.

Напомним, что санитарная уборка городских территорий – неотъемлемая часть работ дорожных служб Владивостока и она ведется круглосуточно. Механизированная уборка улично-дорожной сети производится преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. Тракторы-щетки сметают пыль к прибордюрной полосе, а рабочие с помощью уборочных комплексов, состоящих из погрузчиков и самосвалов, собирают и вывозят мусор.

По данным администрации Владивостока, за сутки с территории приморской столицы вывозят около 50 тонн собранного хлама, песка, пыли и грязи. В течение дня дорожные рабочие следят за состоянием урн, кратность уборки которых в разных районах составляет от 2 до 4 раз.

Автор: Евгений СИДОРОВ