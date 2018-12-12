Как видит мир прекрасная блондинка Рубрика «Вернисаж» продолжает знакомить вас, дорогие наши читатели, с творчеством лучших фотографов Приморья. Сегодня «в фокусе» Валерия Кулешова.

Валерия – это тот случай, когда рассыпаются все стереотипы. Ну представьте: входит в зал длинноногая прелестная блондинка с шикарными локонами и нежным лицом. В красивом, между прочим, платье (наша Валерия умеет носить такие вещи). И вдруг вы видите на спине у этой феи… профессиональный рюкзак, из которого она аккуратно достает солидный фотоаппарат, разные объективы…

Валерия Кулешова – фотокорреспондент в лучшем смысле этого слова. Она обязательно на передовой, там, где бурлят события. Она может плюхнуться в лужу на «Гонке героев», чтобы найти удачный ракурс. Может, кашляя и отирая слезящиеся глаза, снимать, как тушат горящие леса. Может сесть за руль и отправиться ради интересного репортажа хоть в Фокино, хоть в Арсеньев. При этом она всегда подмечает красоту родного Владивостока, ее камера выхватывает и полет орланов над Амурским заливом, и милые уличные сценки…

Сегодня Лера работает на одном из городских новостных порталов, а наша газета гордится тем, что совсем недавно (еще под девичьей фамилией Кузора) она была фотокором «В».

Будда в радуге

Помню, как в 2015 году мы с Лерой оказались в составе группы журналистов в пресс-поездке по Яньбянь-Корейскому национальному округу КНР. Этот округ многим приморцам знаком и любим ими – именно в него входят Хуньчунь, Яньцзи и другие популярные у нас города.

В городе Дунхуа находится самая большая в этой части Азии статуя Будды. Великолепная, сияющая, огромная, она венчает собой величественное храмовое сооружение. Разумеется, журналистам показали этот комплекс. Мы долго гуляли по внутренним помещениям храма, поднимались по лестницам, слушали гида, задавали вопросы. И когда добрались до самого Будды и верхней площадки храма, с которой открывалась изумительная панорама – лес, река, поля, и все это в разноцветье осени (было начало октября), у всех дух захватило! Фотографировали все, но Валерия работала просто на одном дыхании…

Через некоторое время организаторы попросили нас спускаться – нужно было ехать дальше. Мы уже пошли вниз по бесконечным храмовым лестницам, как вдруг Лера обернулась… Видели бы вы ее лицо! Незадолго до нашей встречи с Буддой прошел дождик, и именно тогда, когда мы уже спускались (и не на один этаж), над статуей и храмом повисли две огромные радуги (Краснодон – смотри стр. 3).

Изумив и организаторов, и коллег, Лера резко развернулась и, перепрыгивая буквально через три ступеньки, несмотря на тяжелый рюкзак с аппаратурой за плечами, понеслась обратно. Сообразив, какие кадры можно сделать, через пару минут за нею поскакали и японский оператор, и корейский фотокор. Но пока они бежали, Лера уже была возле Будды и снимала, снимала, а радуги таяли, таяли…

Кстати, позже фото Будды в двойной радуге у нашей чудесной коллеги купили лучшие журналы Китая.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ