Садоводам есть что обсудить Первое чтение прошел проект закона Приморского края «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Приморского края», регулирующий отношения в значимой даже для многих горожан области, поскольку многие из них имеют дачи, и определяющий формы государственной поддержки этого направления.

Согласно пояснениям, которые были даны в ходе обсуждения документа, принятие закона не потребует дополнительных финансовых затрат из краевого бюджета, так как финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в пределах предусмотренных ему средств на реализацию программы по развитию сельского хозяйства, регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышению уровня жизни сельского населения.

В проекте предусматриваются следующие формы государственной поддержки садоводства в крае:

ведение просветительской работы в целях популяризации садоводства и огородничества;

консультационная помощь гражданам в сфере организации ведения садоводства и огородничества;

предоставление субсидий на возмещение части затрат товариществ на землеустройство территорий садоводства или огородничества;

финансирование комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства или огородничества;

предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий товариществам на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры территории садоводства или огородничества.

День садовода и огородника в Приморском крае, как и прежде, будет отмечаться во второе воскресенье сентября.

Как прокомментировал председатель Союза садоводов края Анатолий Беляков, садоводческие товарищества края остро нуждаются в поддержке властей в решении стоящих перед ними многочисленных вопросов по развитию инфраструктуры, ремонту дорог, строительству и ремонту ЛЭП и электрохозяйства, обороту земель и судьбе так называемых брошенных участков, которые не обрабатываются по 15-20 лет, строительству объектов газо- и водоснабжения, организации вывоза мусора, обеспечению пожарной безопасности и т.д.

Автор: Надежда БРАЖИНА