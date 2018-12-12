Пеларгонии далеко ушли от бабушкиных гераней Новый облик давно известных цветов

Коллекцию пеларгоний (или тех самых гераней, которые практически у всех любителей комнатных цветов растут на подоконниках) Екатерины Позняк из села Новоникольск Уссурийского района можно смело назвать одной из самых богатых в крае. Она насчитывает более 600 сортов!

Но и это не все. Любительница цветов разводит еще бальзамины, фуксии, кротоны, заказывая их по всему миру. Недавно увлеклась бугенвиллиями, летом на участке высаживает георгины. Но все-таки пеларгоши, как ласково называет своих первенцев Екатерина, занимают особое место в ее жизни. И это чувствуешь буквально каждый день по ее участию в группе «Пеларгонии Приморья» в WhatsApp.

Она сама создала ее несколько месяцев назад и быстро приобрела новых друзей и единомышленников. В группе уже более 130 цветоводов. Круг их постоянно расширяется, обсуждается все больше интересных тем, новички всегда могут попросить совета у тех, кто имеет за плечами больше опыта по уходу за комнатными цветами, и получить обстоятельные консультации.

– Пеларгонии очень хорошо цветут в светлом прохладном помещении, не боятся холода. Вот только при низкой температуре нужно очень осторожно и редко их поливать, чтобы не причинить вред корням, – делится Екатерина. – Даже при +10 градусах пеларгонии хорошо цветут, бутоны у них не сохнут, главное, чтобы света было больше. Я свои взрослые пеларгоши до середины ноября держала в неотапливаемой деревянной бане, где два больших окна с юга и запада, и практически не поливала. И знаете, такого пышного цветения не видела даже летом.

– Пеларгонии вообще устойчивы к низкой температуре? – расспрашиваем собеседницу.

– Пеларгония пеларгонии рознь. Они делятся на пять видов: зональные, плющелистные, королевские, пеларгонии-ангелы и стеллары, у которых разный порог чувствительности к холоду. Королевы и ангелы самые холодостойкие, их можно переселять на улицу уже при 5 градусах тепла. Остальным комфортно при 10-12 градусах. Сортовые пеларгонии я не советую высаживать прямо в цветники, лучше их вынести на улицу прямо в кашпо.

– Екатерина, а какого ухода сейчас требуют пеларгонии?

– Пусть отдыхают. После 22 декабря, дня зимнего солнцестояния, начнет прибывать день, растения начнут просыпаться, готовиться к весне. Вот тогда можно будет пересаживать, сеять, укоренять.

P.S. Об особенностях агротехники и ухода за пеларгониями Екатерина Позняк расскажет на занятии экологической гостиной в Приморской краевой библиотеке имени Горького 21 декабря. Начало в 11 часов.

Автор: Надежда БРАЖИНА