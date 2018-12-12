Шлемник поспорит с женьшенем Слушателей гостиной пригласили в фитобар

Холодные зимние месяцы – самое время для функционирования фитобара, где можно не только отведать целебные чаи и настои, но и научиться их самим готовить, разобраться в свойствах лекарственного сырья. Именно такой фитобар работал на одном из занятий в экологической гостиной краевой библиотеки имени Горького. В гости к ее участникам пришел кандидат биологических наук заведующий лабораторией лекарственных растений Горнотаежной станции ДВО РАН Артем Маняхин.

Он рассказал очень много интересного и полезного, в частности, познакомил с растением, которое пока еще мало известно нашим дачникам и садоводам, – шлемнике байкальском:

– Это растение быстро набирает популярность по всему миру, а в китайской медицине ценится даже больше, чем женьшень. Доказано его антисклеротическое, общеукрепляющее действие. И очень важно, что испытания показывают хорошие результаты по его противораковой активности. В отличие от всех синтетических препаратов, которые убивают не только раковые, но и другие клетки, шлемник действует избирательно, не затрагивая обычные клетки (показывает селективный противораковый эффект).

– А в дикой природе он у нас встречается?

– Да, шлемник растет на юге края, но встречается очень редко. За ним приходится ездить в северные районы Приморья.

Куст размером до полуметра, листья ланцетовидные, опушенные. Корневище довольно мощное, и именно в нем главная ценность растения. Если срезать шлемник самим, то срез будет ярко-лимонного цвета.

– Можно выращивать это лекарственное растение на дачном участке?

– Да, можно, он будет расти даже на обычных картофельных грядках. Но надо учитывать, что это растение степное и не любит слишком богатых переувлажненных почв. Чернозем – точно не для него. В природе растет чуть ли не на дресве, любит сухие почвы и хорошее освещение.

Это многолетнее растение, и наиболее рационально использовать его в лечебных целях осенью третьего года после посадки, когда куст уже нарастил довольно большую биомассу, но еще не начался процесс разрушения из-за старости. В природе все происходит быстрее, и процессы разрушения могут начаться уже на второй год.

Одно время в Хасанском районе его выращивали соседи из Южной Кореи и добились неплохих результатов.

– А в аптеках продается?

– Чаще надземная часть растения, но она менее эффективна, поскольку действующего вещества в них меньше. Корни тоже встречал в аптеках, но не уверен в хорошем качестве этого лечебного сырья, что подтверждают исследования нашей лаборатории. В какое время был собран – кто это проверяет? Не исключено, что летом, когда корни еще не успели накопить максимум полезных веществ.

Справка «В»

Перспективным направлением деятельности лаборатории лекарственных растений являются ботанико-фармакогностическое изучение надземной и корневой частей растений в качестве лекарственного сырья и оценка биологической активности препаратов, приготовленных на их основе.

Согласно экспериментальной оценке лечебных свойств шлемника, имеется информация о гипотензивном эффекте настойки, а также водного экстракта растения. Японскими учеными экспериментально доказано, что флавоноиды оказывают антивирусный и противовоспалительный эффект, уменьшают ломкость мелких сосудов, стабилизируя артериальное давление, активизируют обменные процессы и мозговое кровообращение. Сапонины, флавоноиды в сочетании с минералами устраняют спазмы кишечника, предотвращают появление судорог, снижают возбудимость центральной нервной системы, способствуют уменьшению напряжения при физическом и психическом переутомлении.

Но прежде, чем использовать шлемник в лечении, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Иначе вместо ожидаемой пользы можно нанести вред своего организму.

Современная наука обратила пристальное внимание на шлемник байкальский относительно недавно. В процессе изучения в корнях, цветках и листьях было обнаружено немало полезных веществ. Оказалось, что их сочетание уникально в своем роде, что сказалось на широте спектра применения препаратов шлемника. В свое время это растение входило в фармакопею России, официально заготавливалось как противогипертоническое средство.

Автор: Надежда БРАЖИНА