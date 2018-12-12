«Не ждите папу Карло и золотой ключик» Историк моды и телеведущий Александр Васильев советует всем воспитывать в себе аристократов

Без такой личности, как Александр Васильев, сегодня, пожалуй, трудно представить и российское телевидение, и нашу культурную жизнь.

Уже больше десяти лет он учит красиво одеваться участников передачи «Модный приговор» на Первом канале и ее поклонников. И регулярно устраивает выставки костюмов разных эпох, где представляет экспонаты из личной коллекции, которая вполне может считаться национальным достоянием. Ведь в ней – платья, туфли, украшения, которые когда-то носили советские и голливудские дивы. Все они бережно сохранены для потомков Васильевым. Но самой большой ценностью он считает архив своей семьи, который он изучил, систематизировал и превратил в уникальную книгу «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров».

«У меня не бывает несчастных дней»

– Александр, «Модный приговор» уже много лет в эфире. А у вас не бывает иногда ощущения, что это «день сурка»? Опять съемки, опять эти немодные люди…

– Никогда! У меня очень позитивное отношение к жизни. У меня нет несчастных дней. Даже если есть какие-то неблагоприятные внешние обстоятельства, я все равно настроен позитивно. Например, недавно слишком много танцевал в студии и повредил спину. Мне стало неудобно ходить. Потом был у врача, он спину поправил. Но не в этом дело. Даже в тот день, когда у меня все болело, я не чувствовал себя несчастным. Потому что это опыт. И потому что жизнь быстротечна. Нужно помнить, что мы – временные жители на Земле. Есть много людей, которые думают, что они будут жить вечно. Но никто не будет жить вечно. Даже те, кто очень этого хочет. Поэтому нужно сделать жизнь приятной для себя и для других.

Я считаю, что моя жизнь наполнена таким количеством интересных, непустых событий, причем не только для меня. И это счастье! Есть люди, которые могут сказать: «Боже, сколько в этой жизни я выпил шампанского! Сколько выпил водки! Сколько подстрелил тетеревов!» Но это все – личные достижения, других это не интересует. А важно в жизни то, что касается и других, причем со знаком плюс, а не минус. Скольких людей вы чему-то обучили? Скольким подарили радость? Сколько спектаклей сделали? Сколько книг написали? Сколько домов построили? Только позитивное остается в памяти…

Я эгоист и не скрываю этого. Важно, чтобы человек хорошо ел, спал, отдыхал. Но нужно приносить и общественную пользу – настолько, насколько вашей морали, совести, интеллекта хватает…

«Победит мусульманское»

– Делать прогноз на будущее, а особенно в моде, дело неблагодарное. Но мои прогнозы, как правило, сбываются. Вот читаю в журнале: «Васильев 20 лет назад сказал, что победят унисекс, спорт-шик и американское отношение к моде. Так все и случилось!»

Теперь мой прогноз заключается в том, что пройдет 15 лет и победит восточное, мусульманское отношение к моде. Мужчины по-прежнему будут в светских и спортивных костюмах, а женщины – в платках и одежде, которая будет скрывать фигуру. Сначала эта мода установится в Западной Европе. А так как мы копируем ее нещадно, вся эта мода, процеженная через творчество модельеров, придет и к нам.

Сейчас в России, как и во всем мире, любят темную одежду. Например, Париж – чернее черного! Это вопрос практики и свободного времени женщин. Стиральная машина покорила их. Все хотят одеваться так, чтобы можно было вещь бросить в машинку, достать, высушить и надеть, даже не гладя. Темные цвета этому способствуют, поэтому во всех столицах мира сейчас ходят в темных одеждах. Стиральные машинки стирают, а женщины сидят в соцсетях!

Фамильные ценности вечны

– Я родился в семье актрисы и театрального художника. Знал, что отец записывал воспоминания, но думал, что никогда не найду их. Но как-то встретил племянницу Любови Орловой Нонну Голикову, и она сообщила, что рукопись моего отца хранится у нее дома на антресолях! Она была редактором в издательстве «Искусство», брала рукопись домой. Издательство обанкротилось, все было уничтожено. А записи отца таким чудесным образом сохранились! Что-то я взял из них для книги мемуаров «Фамильные ценности». В ней есть воспоминания моего дяди, театрального режиссера. И, конечно же, мои личные воспоминания о детстве, о юности.

В 1982-м я покинул СССР, эмигрировал во Францию, где прожил 21 год, а затем вновь стал работать в России: меня стали приглашать преподавать, работать на канале «Культура». Это последние лет десять меня многие знают как ведущего «Модного приговора». Но жизнь меняется, наступают новые фазы…

На обложке книги – интересный мой портрет, он снят в Литве, в нашем фамильном имении, оно чудом пережило и годы войны, и смену властей, ведь его построили в 1912 году. Деревянный двухэтажный дом с большим участком земли и садом находился на территории разных государств. Он был построен в Российской империи, затем принадлежал Польской республике, затем – Литовской, затем – немецкому рейху, затем – Советскому Союзу, теперь опять Литве… На этом фото я сижу в желтой шали – стеганом индийском сари. На одной из презентаций была журналистка из Индии, и она сказала: «На этом сари изображены святые символы индусов! Значит, вы очень важный человек для нашей страны!»

Книгу я долго редактировал, подбирал фотографии, уточнял у родных какие-то детали, ведь что-то могло забыться. Кажется, все было недавно, но мне все-таки уже 60 лет! Все, что собрано в этой книге, создает важный культурный аспект. Культура всегда состоит из личных историй…

«Королева не виновата»

– Я считаю себя аристократом, слежу за речью, манерами. Но главный признак аристократа состоит в том, что он даже с прислугой разговаривает как с королевой. Прислуга не виновата в том, что она прислуга. Это обстоятельства. И королева не виновата в том, что она королева. Это тоже обстоятельства. Да, не всем повезло родиться в семье особой культуры, иметь аристократические корни. Но при желании любой человек может стать и культурным, и образованным. Даже если он вырос в глухой деревне. Например, Коко Шанель была дикой деревенщиной. Она родилась в очень бедной семье в глубокой провинции. Но среда, в которую она себя поместила, сделала ее аристократкой.

Все в этом процессе важно: в какой стране вы живете, в какую семью попали, кем окружены, какие книги читали, где получали образование. Но если приложить усилия, можно сотворить чудо. Я видел детей, которые из детского дома попали в очень приличные семьи, и из них сделали маленьких лордов и леди.

Если вы взрослый человек и хотите изменить судьбу, книги, театр, музеи вам в помощь! Путешествия очень хорошо формируют людей, знание языков. Как только вы начинаете говорить на двух-трех языках, у вас появляется совершенно другой кругозор. Я всем рекомендую учить языки. И прекрасно, что это становится хобби россиян. Поэтому не нужно ждать, что придет папа Карло, даст золотой ключик и скажет: «Вот эта волшебная дверь, открывай и заходи!» Моя жизнь вам в пример. Семья мне дала воспитание и образование. Но все остальное я сделал уже сам…

Автор: Мария ДОНСКАЯ, ИА «Столица»