Конфеты, игрушки, смартфоны и шуба для мамы Что попросили у Деда Мороза юные владивостокцы

Большое количество писем с поздравлениями и пожеланиям получил Дед Мороз от детей Владивостока во время фестиваля «Новогодние сказки». Как рассказал главный праздничный волшебник, к нему обратились ребята разных возрастов. Они просят подарки не только для себя и родителей, но и для друзей, которые еще не умеют писать сами.

В топе пожеланий, как информирует пресс-служба администрации города, наборы для рукоделия, мягкие игрушки, коньки, смартфоны, гироскутеры, конфеты для всей семьи и шуба для мамы. Не забыли дети поздравить и самого Деда Мороза – с каждым письмом они передали ему открытку или рисунок.

Все письма главный герой предстоящего праздника, как и обещал, забрал с собой в Великий Устюг.

Напомним, что пообщаться с Дедом Морозом жители и гости города смогли на праздничных гуляньях фестиваля «Новогодние сказки». Там же была открыта «Сказочная фабрика Деда Мороза». Новогодние игрушки, выполненные вручную из войлока, теплые вязаные вещи, предметы интерьера – все это могли приобрести горожане у помощников Деда Мороза – мастеров декоративно-прикладного творчества продюсерского центра «Живи ярче», которые приехали на праздник со всего Дальнего Востока.

Автор: Отдел новостей «В»