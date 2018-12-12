Добро обязательно возвращается Подведены итоги общекраевого конкурса «Приморье и люди»

Конкурс «Приморье и люди» – один из самых душевных и теплых, что проводились в нашем крае. Ведь еще тогда, когда конкурс только начинался, даже формулировки его целей и задач звучали торжественно и тепло.

Награды достоин каждый претендент

Судите сами: «...еще один повод, чтобы поощрить жителей Приморья, которые на личном примере показывают, как важно быть внимательным к ближнему и спасти жизнь другому человеку (номинация «Во имя жизни»), оказать помощь в соблюдении правопорядка (номинация «Гражданская позиция»), вести волонтерскую деятельность (номинация «Забота о людях»), брать детей-сирот в семью (номинация «Большое сердце») и создавать крепкие семьи (номинация «Семейные ценности»)».

На конкурс, посвященный 80-летию Приморского края, поступило свыше 70 заявок из самых разных его уголков. Показательно, что в каждой из номинаций было более 20, а то и за три десятка кандидатов. Например, в номинации «Забота о людях». Если зайти на страничку конкурса, можно увидеть такие имена, как Мария Стратулат, организатор инклюзивной театральной студии «Особенные люди», Анна Павлова, руководитель Уссурийского отделения общественного движения «Матери России», Ксения Симонова, основавшая в столице края клуб «28 петель», члены которого вяжут специальную одежду, помогающую выхаживать недоношенных детей…

А в номинации «Большое сердце», например, учительница Надежда Мышева из Арсеньева, воспитывающая 12 приемных детей, супруги Дарья Цой и Дмитрий Ким, основавшие проект «Приморье без сирот», Татьяна Ралко из Безверхово, воспитывающая четверых приемных ребят… История каждой из этих семей удивительная и трогательная.

И такими были все, кто попал в каждую из пяти номинаций проекта. Все участники конкурса были достойны победы, поэтому оргкомитет провел народное голосование за героев, в котором приняли участие около 50 тысяч человек.

Знакомьтесь с победителями

И вот на минувшей неделе состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Приморье и люди». Приморцев, чьи добрые дела вызвали наибольший отклик у земляков, поздравили вице-губернатор Константин Межонов и члены попечительского совета конкурса.

В номинации «Во имя жизни» победителем стал Виктор Петрович Егоров, заведующий хирургическим отделением Уссурийской городской больницы. За время своей практики он спас тысячи жизней.

В номинации «Семейные ценности» победила семья Рыжковых из Находки. Они воспитывают четырех детей и считают, что большая и крепкая семья – самое важное, что есть в жизни.

В номинации «Гражданская позиция» жители Приморья проголосовали за Алексея Пенкина из Владивостока. Он добился выплаты заработной платы для своих коллег-заводчан и выделения заводу нового государственного заказа, благодаря чему удалось сохранить работу для более чем 400 приморцев.

В номинации «Большое сердце» край проголосовал за семью Белокриницких из села Верхний Перевал Пожарского района. В этой семье нашлось место для семерых приемных детей, которые растут сейчас в любви и заботе.

Победителем в номинации «Забота о людях» стала Оксана Володина из Находки, учредитель и президент благотворительного фонда «Ника». В результате проектов фонда в Находке были установлены девять спортивно-игровых площадок, привлечены к здоровому образу жизни более пяти тысяч жителей.

– Хорошо, если в следующем году номинаций станет еще больше, ведь в Приморье столько людей, которые делают, казалось бы, обычные, но такие важные и ценные дела. Их истории нужно рассказывать, это настоящая гордость нашего края, – отметил Константин Межонов.

Спонсорами конкурса выступили Приморская сцена Мариинского театра, Приморский океанариум и компания «Владхлеб», чья продукция стала украшением мероприятия.

– Победа в конкурсе «Приморье и люди» – это не просто признание конкретных поступков, а хорошая мотивация. От всей души поздравляю победителей, желаю им и дальше совершать дела во благо. Добро обязательно возвращается! – почеркнул генеральный директор «Владхлеба» Иван Борисов.

Победители конкурса также приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню Героя Отечества. За самоотверженные поступки на благо общества их поблагодарил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН