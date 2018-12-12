«Приморочка» – в числе лидеров. Исправляет ошибки Завершился стартовый этап в чемпионате России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А». Владивостокская «Приморочка» набрала хороший темп и находится в лидирующей группе. Наша команда выступила в четырех из первых пяти туров (восемь игр). Одержано шесть побед при двух поражениях.

Особо стоит отметить выезд в Череповец к действующему чемпиону России по волейболу. Проиграв «Северянке» первый матч в упорной борьбе со счетом 3:2, приморские спортсменки выиграли второй поединок – 1:3. За последние пять лет «Северянка» ни разу не проигрывала на своей площадке. Она и в гостях редко уступает. К примеру, в прошлом сезоне такое было всего три раза, из них дважды череповецкие волейболистки терпели поражение во Владивостоке.

Затем «Приморочка» принимала дома «Динамо-Казань». Этот клуб еще недавно бился в суперлиге России и считался одним из сильнейших в стране. Однако выезд на Дальний Восток для казанской команды оказался провальным. Обе игры остались за владивостокскими спортсменками – 3:0 и 3:1.

Следом в гости пожаловал клуб «ЮЗГУ-Атом». Студенткам из Курска в спорткомплексе «Олимпиец» не удалось противопоставить «Приморочке» что-нибудь серьезное – оба матча закончились с одинаковым счетом 3:0.

В минувшие выходные дни наша команда сражалась против «Липецка» в одноименном городе. В первом поединке девушки из Владивостока не оставили шансов хозяйкам – 0:3. И повторная встреча шла по предыдущему сценарию – в двух сетах 8:25 и 23:25. В третьем же игровом отрезке липецкие волейболистки уперлись, о напряжении говорит редкий для женского волейбола счет 33:31. Наши девушки уступили и два оставшихся сета – 25:20 и 15:11.

– Начался для нас матч хорошо, но мы рано поверили в победу, недожали соперника в третьей партии и растеряли преимущество, – рассказал на итоговой пресс-конференции главный тренер ВК «Приморочка» Константин Приходько. – У нас произошла вынужденная замена – Анастасия Подошвина получила травму. А «Липецк» в этот момент хорошо сыграл. Нам уже и сил не хватило. Вывод один: нельзя расслабляться, надо играть до конца. Возможно, и я не донес до игроков, что нужно добивать. Сейчас надо сделать правильные выводы и больше не допускать таких ошибок.

Итак, после восьми игр набрано 20 очков. «Приморочка» уверенно держится на третьем месте. Выше располагаются «Сампау» и «Северянка», имеющие соответственно 22 и 21 очко. Однако команда Череповца провела на две игры больше. Успех «Сампау» объясняется тем, что команда Уфы встречалась с клубами из нижней части турнирной таблицы, которые в этом сезоне не будут претендовать на медали.

Следующие матчи наша команда проведет во Владивостоке 15 и 16 декабря с нижегородской «Спартой».

Автор: Николай КУТЕНКИХ