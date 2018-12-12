«Луч» блеснул на излете сезона Приморская команда имеет шанс замахнуться даже на высшую лигу

С чувством выполненного долга футболисты и тренеры футбольного клуба «Луч» отправились на новогодние каникулы. Все вместе они теперь соберутся в середине января для подготовки к весенней стадии чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России. Самое время проанализировать выступление приморской команды мастеров в осенней части первенства и посмотреть на перспективы наших земляков в следующем году.

Итак, «желто-синие» пересекли экватор чемпионата на 10-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Хорошо это или плохо? Корреспондент «В» попытался разобраться в происходящем.

Черная полоса…

Нынешний сезон «Луч», отметивший в мае 60-летний юбилей, начинал основательно обновленным. Из прежнего состава остались Александр Котляров, Павел Степанец, Наиль Замалиев и еще несколько спортсменов, а Станислав Прокофьев играл за «тигров» ранее. Не удалось заполучить двух талантливых полузащитников из Южной Кореи, которые хотели заявиться и поиграть в России, но не смогли у себя на родине преодолеть бюрократические препоны.

Новому главному тренеру «Луча» Рустему Хузину пришлось основательно потрудиться, чтобы собрать боеспособный коллектив и нацелить его на достижение высокого спортивного результата. У наставника за плечами богатый опыт, в прошлые годы он руководил клубами премьер-лиги «Рубин» и «Амкар». Однако его последняя команда из Перми распалась, поэтому Рустем Агзамович с радостью принял приглашение из Владивостока. Руководство края в тот момент поставило перед «Лучом» высокую цель – побороться за путевку в высшую лигу.

Увы, старт оказался неудачным. В первом же туре на домашнем поле проиграли «Химкам» – 0:1. Следом с таким же счетом уступили в Волгограде местному «Ротору».

Успех пришел 29 июля: на стадионе «Динамо» «желто-синие» с минимальным счетом обыграли «Зенит-2». Потом была совершенно блеклая серия игр с ничейным исходом и нулевым показателем забитых и пропущенных мячей.

Порадовала домашняя встреча с «Армавиром», в которой «тигры» забили три безответных мяча (после чего, кстати, отметившегося голом Илью Визновича пригласили в молодежную сборную страны!). Но в середине августа уступили дома «Краснодару-2» – 0:1.

Одновременно с нулевой ничьей в чемпионате страны в Хабаровске с местным СКА владивостокский клуб на первой же стадии вылетел из Кубка России. В середине сентября к нам в гости приехал нынешний лидер первенства «Тамбов», и «Луч» получил очередную «баранку».

Казалось, команда прочно обосновалась в числе аутсайдеров, количество болельщиков на «Динамо» резко сократилось, а шансов на спасение было крайне мало. Так думали люди со стороны, но не главный тренер Рустем Хузин.

…И рекорд первой лиги

Подъем начался незаметно. В Москве «тигры» сыграли вничью с «Чертаново» – 1:1, автором гола стал наш хавбек Давид Дзахов. Следом во Владивостоке под проливным дождем принимали «Сибирь» (не самую сильную, заметим) команду и переиграли ее – 1:0, единственный мяч в этом матче забил Станислав Прокофьев.

С еще одним лидером, «Томью», поединок на «Динамо» был на загляденье, обе команды поразили ворота друг друга по два раза, а от поражения нас за две минуты до финального свистка спас легионер из Черногории Деян Больевич. Такой же счет – 2:2 – был зафиксирован и в следующем гостевом матче с «Сочи», здесь стоит отметить полузащитника Александра Носова, отдавшего два голевых паса Кириллу Суслову и Станиславу Прокофьеву.

Первая гостевая победа случилась 13 октября в Курске над «Авангардом», идущим в чемпионате четвертым. Единственный в матче гол забил Иван Хлебородов (у него на эту дату, кстати, еще и пришелся день рождения). Потом была нулевая ничья в Ярославле с «Шинником». Со счетом 2:2 сыграли в Москве со «Спартаком-2», находившимся в тот момент на третьем месте, голы забили хавбеки Максим Машнев и Наиль Замалиев. С «Факелом» в Воронеже разошлись миром – 1:1, вновь отличился Иван Хлебородов. К этому матчу «Луч» уже выбрался из зоны вылета.

Затем на домашнем поле «желто-синие» взяли реванш у «Ротора» за гостевое поражение, единственный мяч на счету Наиля Замалиева. Победную серию продлили во Владивостоке 10 ноября, обыграв «Нижний Новгород» – 1:0, забитым мячом отметился Александр Носов.

Фурор «тигры» устроили и в следующем гостевом выезде. Поочередно были повержены в Калининграде «Балтика» со счетом 0:2 и в Санкт-Петербурге «Зенит-2» с перевесом в один мяч – 0:1. Вначале отличились защитник Павел Степанец и хавбек Андрей Павленко, а потом победный гол забил полузащитник Максим Машнев. Последний поединок этого года состоялся в Краснодарском крае с местным «Армавиром» и завершился вничью 1:1, мяч сопернику вколотил Наиль Замалиев.

Этот выезд оказался самым плодотворным для приморцев в нынешнем турнире – семь очков подряд. Такого рывка от команды из Владивостока никто не ожидал. К тому же «Луч» установил рекорд первой лиги постсоветского периода. Команда не знала горечи поражений на протяжении 13 матчей! Еще один рекорд, но уже собственный, заработал вратарь «тигров» Александр Котляров: он не пропускал голов на протяжении 450 минут игрового времени.

Стабильность – признак мастерства

Столь мощный рывок на излете года позволил нашим землякам прочно обосноваться в середине турнирной таблицы. У «Луча» 10-е место и 35 очков. От четвертого места, дающего право побороться за путевку в премьер-лигу, приморских спортсменов отделяет всего три очка.

Конечно, это говорит о сильной конкуренции. Между 10-м и 4-м местами находятся команды «Чертаново», «Нижний Новгород», «Сочи», «Шинник», «Краснодар-2» и «Спартак-2», с которыми «тигры» в худшем случае играли на равных, а кое-кого и обыграли. То есть цель – путевка в высшую лигу – вполне достижима. Нужно в весенней части сезона не проигрывать в гостях и обязательно побеждать в домашних матчах.

На что еще хочется обратить внимание. «Луч» потерпел всего пять поражений, что на одно больше, чем у «Томи», и столько же, как у «Тамбова», – безоговорочных лидеров нынешнего чемпионата. Стало быть, по этому показателю мы с ними движемся на одной волне. У нас всего 14 пропущенных мячей. Здесь «тиграм» равных нет. Такой результат является заслугой надежной игры вратаря и линии обороны.

С другой стороны, у «Луча» всего восемь побед при 11 ничьих. Команда забила лишь 20 мячей в 24 играх, это 0,8 гола за матч. Больше всего голов на счету хавбеков, которые еще и активно стараются в защите. А вот нападающим особо похвастать нечем.

Наиль Замалиев забил три мяча, два из них с пенальти. По два гола на счету Максима Машнева, Александра Носова, Станислава Прокофьева, Кирилла Суслова, Ивана Хлебородова и Андрея Павленко. По одному разу отличились Деян Больевич, Илья Визнович, Руслан Гордиенко, Давид Дзахов, Павел Степанец.

Нашему тренерскому штабу придется поломать голову, чтобы найти стимул для форвардов «желто-синих». Как только фортуна окажется на стороне наших нападающих, «Луч» при надежной обороне станет показывать совсем иной футбол и займет более достойное место в турнирной таблице.

Теперь что касается перспектив. Золото и серебро ФНЛ, скорее всего, разыграют между собой «Томь» и «Тамбов». А вот за бронзу предстоит ожесточенная борьба. Пока больше всего шансов на третье место у курского «Авангарда». В погоню устремились «Чертаново», «Нижний Новгород» и «Сочи». А вот «Шинник», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Луч», «Мордовия» и хабаровский СКА пытаются добиться нужного результата тихой сапой. Явными аутсайдерами являются «Зенит-2» и «Сибирь». В зоне вылета также находятся «Тюмень», «Армавир» и «Балтика», но и эти три клуба прилагают все усилия, чтобы вырваться из подвала турнирной таблицы.

Кожемяко взял «Луч» под свою опеку

Перед уходом в отпуск игроки и тренерский состав команды встретились с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко, все вместе они подвели итоги сезона и обсудили будущее клуба.

– «Луч» неразрывно связан с историей Приморья. Важно, чтобы команда и дальше показывала достойные результаты, были преемственность и свой потенциал. Тогда дети будут понимать, что есть возможность выйти на вершину мастерства, – подчеркнул глава региона.

Несколько лет приморскую команду сопровождали проблемы из-за отсутствия должного финансирования и плохого состояния поля. С появлением нового генерального спонсора началось планомерное финансовое оздоровление клуба. Однако остается еще ряд нерешенных вопросов. В их числе плачевная ситуация со спортивной инфраструктурой.

– Тренировочная база на Седанке функционально устарела, кроме того, она клубу и не принадлежит, а поля – в долгосрочной аренде. Мы тренируемся на птичьих правах, – заметил исполнительный директор «Луча» Евгений Стрижиченко.

Известно, что в комплексном плане развития Дальнего Востока на 2019 год предусмотрены средства на строительство новой базы – 99 млн рублей. Но требуется корректировка проекта. Олег Кожемяко поручил профильным департаментам доработать его до конца года. И уже в следующем году приступить к работам.

Кроме того, глава региона дал поручение краевой спортивной школе и департаменту земельных и имущественных отношений разработать дорожную карту по передаче футбольному клубу в долгосрочное пользование имущества на территории стадиона «Юность», на котором проходят тренировки центра подготовки юных воспитанников «Луча». Титульным спонсором клуба разработан план восстановления и реконструкции стадиона.

В завершение встречи спортсмены подарили Олегу Кожемяко футболку с номером 17. И пригласили его на первый весенний домашний матч с соседями из Хабаровска.

Первый сбор пройдет на Кипре

Итак, «Луч» простился со своими болельщиками до марта. В первое воскресенье весны «желто-синие» будут играть на Кубани с «Краснодаром-2». А еще через неделю на стадионе «Динамо» состоится дальневосточное дерби.

Вообще же из отпуска футболисты и тренеры выйдут в январе. После прохождения медицинского осмотра команда отправится на свой первый предсезонный сбор. Как и годом ранее, он пройдет на Кипре. Там же состоится турнир на Кубок ФНЛ-2019. Заявки для участия в нем подало большинство команд первой лиги.

В популярном соревновании примут участие иностранные коллективы. В их числе бронзовый призер Кубка ФНЛ-2018 «Рига». На полях города Пафоса сыграют «Пюник» из Еревана и девятикратный чемпион Эстонии таллинская «Левадия».

Кстати, «Пюник» в этом сезоне впервые в истории армянского футбола прошел два раунда Лиги Европы, одолев македонский «Вардар» и казахстанский «Тобол», а затем в упорной борьбе уступил «Маккаби» из Тель-Авива.

Главным претендентом на победу считается действующий обладатель трофея – клуб «Урал» из Екатеринбурга, выступающий в премьер-лиге. Вы спросите: а зачем команде из высшего дивизиона нужен турнир рангом ниже? Отвечу: там платят хорошие призовые. Так, наш «Луч» благодаря заработанным деньгам за второе место в этом кубке сумел частично погасить долги по заработной плате спортсменов и обслуживающего персонала.

Наша команда на групповом этапе турнира сыграет в группе А с саранской «Мордовией», волгоградским «Ротором» и ереванским «Пюником». Можно сказать, что нам достались самые легкие соперники. Все команды вполне по силам «желто-синим».

В группе В сразятся «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль), «Тюмень» и «Урал». В квартете С сыграют «Краснодар-2», «Химки», «Тамбов» и «Рига». Четверку D составят «Авангард» (Курск), «Спартак-2» (Москва), «Факел» (Воронеж) и «Левадия» (Таллин).

На первом этапе команды в своих группах сыграют по круговой системе. Победители составят пары полуфиналистов. Команды, занявшие вторые, третьи и четвертые места, проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая футбольная дружина проведет в рамках турнира по пять матчей.

Кстати, в 2014 году «тигры» становились обладателями Кубка ФНЛ. А в прошлом году уступили уральцам в финале лишь в серии пенальти. Почему бы не повторить тот успех?

В завершение обзора представляем читателям турнирную таблицу чемпионата ФНЛ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ