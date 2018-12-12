Игорь Пушкарев: Долги «Дорогам Владивостока» прощены не «по щелчку», а по правилам Их диктуют сложные требования бухгалтерского учета и юридические тонкости

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев в своем очередном посте, опубликованном в социальных сетях, рассказал, как была прощена задолженность МУП «Дороги Владивостока» перед компанией «Востокцемент».

Ранее на заседании Тверского суда Москвы, где рассматривается дело Игоря и Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова, выступил ведущий юрист «Востокцемента», объяснивший все юридические тонкости, с которыми сталкивалась компания, решившая простить задолженность городскому предприятию.

«Первое и, пожалуй, главное, о чем рассказал юрист на допросе, – о процедуре прощения долга, – прокомментировал заседание экс-мэр приморской столицы. – Есть мнение, мол, когда меня задержали, я дал указание простить этот долг, чтобы с меня было меньше спроса. Но на самом деле это не так. Прощение долга – сложная и долгая процедура, и на этом заседании юрист детально разобрал, как она проходит.

Начну с того, что в нашей компании «Востокцемент» существует четкая схема работы с должниками, есть дебиторская комиссия, в которой обязательно присутствуют руководители, исполнители и которая собирается два раза в месяц. Первые два месяца должнику пишут, звонят, встречаются с ним, пытаются закрыть долг без суда и следствия, как говорится. Но если результата нет, то им начинает заниматься юридическая служба, которая готовит исковое заявление. Поэтому возникающая задолженность МУПа обсуждалась на комиссии, о ней все знали с самого начала. И с самого начала я распорядился, чтобы юристы компании не подавали претензии и не выходили в суд по ее взысканию.

Здесь небольшое, но важное отступление. В соответствии с уставом МУПа администрация города Владивостока не отвечает по его долгам. На балансе предприятия отсутствует ликвидное имущество, способное закрывать долги. То есть мы сделали все для того, чтобы с МУПа нечего было взять или взыскать. И единая база арбитражных дел тому подтверждение. Ведь в ней по сей день нет ни одного судебного дела, по которому бы взыскивалась задолженность с МУПа или администрация была бы привлечена к субсидиарной ответственности.

Это к слову об ущербе. Его нет и быть не могло.

А теперь продолжим о прощении долга.

В 2011 году я поставил задачу списать задолженность. Юристы Востокцемента, проработав этот вопрос, пришли к единственно возможному способу списать долг – его прощению. Но это только звучит легко – простить. На деле же происходило вот что.

Так как продажей строительных материалов занимался агент (действует от лица производителя), то он не имеет права списать долг: товар не его. Он должен подготовить все первичные документы и передать их принципалу (юридическому лицу, разрешающему другому лицу действовать в качестве агента) для того, чтобы принципал отразил этот долг у себя в бухгалтерском учете. Принципал принимает этот долг, отражает в своей бухгалтерии как нереальный для взыскания, но простить может его только с чистой прибыли (таковы требования бухучета). При отсутствии прибыли прощение задолженности невозможно.

Таким образом, сама процедура списания долга началась в 2014 году. На тот момент долг оказался больше, чем чистая прибыль предприятия, поэтому в тот год мы не смогли себе позволить простить задолженность. Поэтому было принято решение прекратить поставки стройматериалов МУПу.

В 2016 году нужная сумма накопилась, и, чтобы простить долг, было созвано внеочередное собрание акционеров (за 50 дней, как положено по закону), на котором акционеры утвердили накопленную прибыль и приняли решение о прощении долга.

Вот таким сложным способом Востокцемент простил долг 962 миллиона рублей МУПу. Немного упростил дело тот факт, что прощение долга – это не двухсторонняя сделка и для «прощения» нам не нужно было спрашивать мнения или разрешения МУПа.

Надеюсь, что этот текст многое разъяснил и даже непосвященному стало ясно, что процедура прощения невозможна «по щелчку», что никто никогда не собирался взыскивать долг с МУПа и городской администрации, тем более что это невозможно.

Теоретически эти факты являются решающими в нашем деле… Но как будет на практике – покажет время».

Напомним, что все расшифровки допросов свидетелей вы можете прочитать на сайте в поддержку Игоря Пушкарева https://igor-pushkarev.com/ в разделе «стенограммы».

Автор: Отдел новостей «В»