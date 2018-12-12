«Доступную среду» Владивостока усилят 11 млн рублей На реализацию мероприятий программы «Доступная среда» в 2019 году в бюджете приморской столицы предусмотрели 11 млн 330 тысяч рублей. На эти средства в городе продолжат адаптацию различных объектов к нуждам людей с ограниченными возможностями и проведут познавательные мероприятия для инвалидов, уточняет пресс-служба мэрии.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока рассказали, что традиционно программа будет реализовываться по двум основным направлениям. Это адаптация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и проведение различных мероприятий для взрослых и детей с нарушениями здоровья. В числе последних – проведение мастер-классов и мероприятий в рамках проектов «Хрустальный мир» и «Мы вместе». Продолжатся в следующем году и уроки доброты, которые для школьников города проводят представители обществ инвалидов. Они рассказывают ребятам о жизни людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, а также учат их правильно помогать таким людям.

Совместно с представителями общественных организаций инвалидов были определены и объекты городской инфраструктуры, нуждающиеся в первоочередной адаптации. Так, в числе адресов, где планируется провести работы по адаптации, тротуар в районе проспекта Острякова, 27, в районе остановок общественного транспорта «Садгород», «ДВГТУ», «ТЦ «Тихоокеанский» и по другим адресам. Здесь будут понижать бордюры, устанавливать тактильную плитку, благоустраивать пешеходные зоны.

Кроме этого, в городе планируются к адаптации два объекта культуры. Это библиотеки на Калинина, 21 и Чичерина, 10.

В рамках реализации программы «Доступная среда» администрация Владивостока планирует провести и ряд других мероприятий.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН