Если дают по 100 тысяч, значит, «Есть за что!»
Имена лауреатов молодежной премии «Есть за что!» 2018 года утвержден в администрации Владивостока. Из 73 претендентов престижную городскую награду получат, как обычно, 10 соискателей.
В этом году лауреатами премии «Есть за что!» стали Светлана Нестерова, Ольга Аристова, Евгений Савостов, Мария Лагунова, Максим Анисимов, Игорь Клийман, Ксения Меленчук, Вячеслав Земдиханов, Мария Стратулат и Екатерина Казорина. Торжественное вручение премии состоится в конце года, уточняет пресс-служба администрации города.
Напомним, что основанием для присуждения премии «Есть за что!» является реализованное дело или состоявшееся событие, которое повлияло на развитие Владивостока и принесло пользу горожанам. Награда присуждается за отдельные достижения и реализованные проекты за период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего.
Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается в номинациях:
– «За развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия Владивостока»;
– «Предпринимательство и экономическое развитие»;
– «Образование, просвещение и наука»;
– «Развитие общественных связей и журналистика»;
– «Социальные коммуникации и благотворительность»;
– «Искусство и культура»;
– «Укрепление здорового образа жизни»;
– «Охрана экологии городской среды».
В этом году наибольшее количество заявок было подано в таких областях, как «Искусство и культура» (18), «Укрепление здорового образа жизни» (18) и «Социальные коммуникации и благотворительность» (15).
Автор: Отдел новостей «В»