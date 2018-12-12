Если дают по 100 тысяч, значит, «Есть за что!» Имена лауреатов молодежной премии «Есть за что!» 2018 года утвержден в администрации Владивостока. Из 73 претендентов престижную городскую награду получат, как обычно, 10 соискателей.

В этом году лауреатами премии «Есть за что!» стали Светлана Нестерова, Ольга Аристова, Евгений Савостов, Мария Лагунова, Максим Анисимов, Игорь Клийман, Ксения Меленчук, Вячеслав Земдиханов, Мария Стратулат и Екатерина Казорина. Торжественное вручение премии состоится в конце года, уточняет пресс-служба администрации города.

Напомним, что основанием для присуждения премии «Есть за что!» является реализованное дело или состоявшееся событие, которое повлияло на развитие Владивостока и принесло пользу горожанам. Награда присуждается за отдельные достижения и реализованные проекты за период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего.

Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается в номинациях:

– «За развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия Владивостока»;

– «Предпринимательство и экономическое развитие»;

– «Образование, просвещение и наука»;

– «Развитие общественных связей и журналистика»;

– «Социальные коммуникации и благотворительность»;

– «Искусство и культура»;

– «Укрепление здорового образа жизни»;

– «Охрана экологии городской среды».

В этом году наибольшее количество заявок было подано в таких областях, как «Искусство и культура» (18), «Укрепление здорового образа жизни» (18) и «Социальные коммуникации и благотворительность» (15).

Автор: Отдел новостей «В»