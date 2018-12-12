Креативную молодежь приглашают за минутой славы Управление по делам молодежи администрации Владивостока ищет партнеров. И приглашает на традиционную встречу инициативных молодых людей, которые хотят реализовать свои проекты и принять участие в молодежных событиях города. «Сбор партнеров» состоится в предстоящую субботу, 15 декабря, в коворкинге DOM (ул. Тигровая, 30), сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках сбора пройдет «Минута славы», участники которой расскажут о своих уже реализованных проектах либо поделятся собственными свежими идеями. Во время выступления спикерам будет необходимо раскрыть ряд ключевых вопросов, касающихся цели создания, развития проекта и основных факторов успеха.

Также участники встречи обсудят социальное предпринимательство и фандрайзинг, организацию любимого молодежью города праздника – Дня «М» в 2019 году, проведут разбор успешных кейсов.

Все подробности – в специальной группе «Сбора партнеров» https://vk.com/partners_udm или по телефону 2-614-400.

Справка «В»

Фандрайзинг – работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН