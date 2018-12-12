Педагог – это звучит творчески Юбилейный конкурс профессионального мастерства «Молодой специалист года» стартует в столице Приморья 14 декабря. Участвовать в нем могут учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования со стажем работы менее трех лет.

Конкурс проводится уже 10 лет, информирует пресс-служба администрации Владивостока. За эти годы в нем приняли участие больше ста молодых педагогов.

Само творческое состязание весьма непростое испытание: конкурсанты снимают трехминутный ролик – презентацию о своей работе, пишут эссе о своем педагогическом подходе и проводят открытые уроки. Жюри оценивает речь педагогов, умение мотивировать учеников, способность апеллировать к знаниям из других областей, творческий подход и многое другое.

Победителю конкурса «Молодой специалист года» традиционно вручается премия в размере 25 тысяч рублей, серебряный финалист получит 20 тысяч, за третье место предусмотрена премия 15 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году победителями конкурса «Молодой специалист года» стали Александр Семочкин, учитель английского языка школы № 21, Любовь Точеная, учитель английского языка школы № 56, и Лилит Арутюнян, учитель корейского языка гимназии № 2.

Справка «В»

Специальная программа по поддержке молодых педагогов действует во Владивостоке с 2014 года. Каждый из них получает единовременную денежную премию при устройстве на работу (около 40 тысяч рублей), а также ежемесячные выплаты в течение первых трех лет работы (около 18 тысяч). Цель программы – привлечь молодые кадры в сферу образования. Благодаря ей с 2014 года в муниципальные учреждения образования пришли работать более 300 молодых педагогов.

Автор: Отдел новостей «В»