Город поддержал 126 молодых семей материально. На внушительные суммы Социальные выплаты в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» получили 126 семей. Выделенные из городской казны средства они могут потратить на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, уточняет пресс-служба мэрии. Суммы выплат составили от 620 тысяч до 1,5 млн рублей.

– Программа выполнена на 100 процентов, – подчеркнул исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации города Андрей Цуренко. – В наших списках значились 126 семей. Все они вначале получили свидетельства, которые гарантировали им получение соцвыплаты, а потом и сами выплаты. Наибольшее количество семей смогли компенсировать покупку квартиры или строительство дома на сумму 929 тысяч рублей. Таких семей у нас 47. Это семьи, состоящие из трех человек.

На втором месте – семьи из четырех человек. Их в этом году 32. Сумма выплаты таким семьям составила 1 млн 238 тысяч рублей.

Чуть меньше, 27 выплат, выдано семьям, состоящим из двух человек – одного из родителей и ребенка. В данном случае сумма выплаты составила 722 тысячи рублей.

Еще 15 семей получили выплату в размере 619 тысяч. Речь идет о зарегистрированных браках без детей.

И, наконец, наибольшие выплаты достались семьям, которые состоят из пяти человек. Они смогли компенсировать 1 млн 548 тысяч рублей на покупку жилья или строительство дома.

Как сообщили в управлении по учету и распределению жилплощади, программа продолжит действовать и в 2019 году. Ее участниками могут стать семьи, где оба супруга не старше 35 лет. Ознакомиться с другими условиями программы можно на официальном сайте администрации Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»