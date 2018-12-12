Край гарантирует: решение проблем обманутых дольщиков сдвинулось с места Очередная, уже третья встреча врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с обманутыми участниками долевого строительства жилья прошла на минувшей неделе.

В актовом зале краевой администрации собрались десятки граждан, вложивших несколько лет (а то и десятилетий) назад свои кровные (порой заемные) в строительство домов на улицах Пихтовой, Кипарисовой, Грибоедова во Владивостоке. Многие из дольщиков, поверив честному слову государства, стали участниками федеральной программы «Жилье для российской семьи» и вложились в строительство домов в Снеговой Пади, в микрорайоне «Солнечная долина», в окрестностях поселка Трудовое.

Долгострой не будет недостроем

Осенью глава Приморья проехал по шести проблемным долгостроям, пообщался с гражданами, со строителями – на объектах, где те работали. В результате практически двухмесячной совместной работы с наиболее инициативными представителями дольщиков, застройщиками, сотрудниками городской и краевой администраций, законодателями появились вполне заметные сдвиги. На каких-то объектах сменен застройщик, для каких-то нашелся инвестор, с помощью средств которого появилась возможность подключить дома к инженерным сетям. Но самое главное, что по инициативе врио губернатора краевые депутаты приняли закон, защищающий права обманутых дольщиков.

– Ворох проблем, накопленных за несколько лет, мгновенно решить невозможно. Поэтому будем решать их постепенно, – подчеркнул Олег Кожемяко. – Приняли пакет законов, тем самым решили проблему части людей. Далее беремся за решение следующей проблемы. Сейчас задача – создать базовый документ, механизм, чтобы основная часть дольщиков смогла вернуть свои деньги. И важно, что сегодня уже принят закон, согласно которому люди в ближайшее время начнут получать денежные выплаты.

Теперь покупатели квартир в домах на Кипарисовой, 26 и в микрорайоне «Солнечная долина» включены в реестр обманутых дольщиков и имеют право на единовременную выплату. Из краевого бюджета планируется выделить на эти цели в этом и будущем году порядка 550 млн рублей.

Но это не значит, что недостроенные объекты заморозят в режиме «долгострой». У недостроя на Кипарисовой, 26 еще есть шансы стать полноценным жилым домом. Но для этого придется снести часть верхних этажей, построенных с нарушениями, а также потратить приличную сумму на укрепительные работы по всему зданию.

Шаг за шагом

Всего же по поручению врио губернатора в бюджете Приморского края предусмотрено почти 1,2 млрд рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Более половины средств будут выделены уже до конца года.

Помимо тех денег, что пойдут непосредственно на выплаты дольщикам, в краевой бюджет заложат почти 590 млн рублей на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС) края. Именно эта организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке. Так, 350 млн рублей будут выделены для завершения строительства дома на ул. Грибоедова, 46. На достройку дома, расположенного на проспекте «Красного знамени», 158, из краевой казны до конца этого года будет выделено 185 млн.

Также до конца года планируется завершить работы по восстановлению лифтов и ремонту кровли в доме на 2-й Поселковой. Благодаря этим мерам и дополнительному привлечению заемных средств можно будет сдать объект в следующем году.

В долгострой на Пихтовой, 35 уже дали тепло, решается вопрос по установке лифта. Кроме этого, в ближайшее время должна начаться консервация кровли над шестым и седьмым подъездами, где не завершено строительство. Такая мера необходима для сохранения тепла во всем доме.

А вот для завершения строительства комплекса «Д» в жилом районе Снеговая Падь бюджет на 2019–2020 годы верстался с учетом кредитной гарантии на 2,5 млрд рублей. Речь идет как раз о том комплексе, в котором около 700 семей не смогли получить квартиры по госпрограмме «Жилье для российской семьи».

– Кредитная гарантия – это не просто подписанная губернатором бумажка. Это деньги, – пояснил механизм финансового инструмента Олег Кожемяко. – Любой банк в любой момент может предъявить эти гарантии региону, и он должен иметь в своем бюджете в резерве эту сумму, которой он в случае чего может расплатиться по гарантии. Более того, эти деньги сняты с других источников – что-то с проектов ТОРов, что-то – со строительства инфраструктуры.

Параллельно администрация края ведет переговоры с финансовыми организациями о кредитовании под бюджетные гарантии.

– Да, выбраны не самые легкие пути – для того чтобы решить вопросы с дольщиками, мы достаем деньги из краевого бюджета. Деньги, которые могли бы пойти на благоустройство, на социальные цели. Принимая такое решение, мы исходим из того, что все остальные шаги, которые раньше были продуманы и предприняты, не дали результатов. Решение это принималось Законодательным собранием края. Оно, безусловно, тяжелое, но выверенное, – подчеркнул врио губернатора. – Работы еще очень много, она только начинается, но добавляются и возможности. Те законы, которые нужно было принять, мы приняли, и все, что могли, сделали. Дальше нужно все эти проекты шаг за шагом осуществлять и делать так, чтобы объекты нормально строились и обязательства выполнялись. Мы искренне старались включить в бюджет решение всех проблем в крае, которые волнуют тысячи граждан. И по тем, кто собрался здесь, мы это сделали, в бюджете края на 2019 год вы это увидите.

Добавим, что по обращению главы Приморья в ноябре этого года правительством России было принято решение о передаче администрации края 30 участков земли в районе бухты Патрокл для решения проблем обманутых дольщиков.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО