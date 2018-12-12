На Русском заасфальтируют 24 километра Объем средств, которые будут направлены в 2019 году на приведение в порядок дорог Владивостока, увеличат в два раза. В этом году городу было направлено 459 млн рублей, в следующем на эти цели предусмотрели 840 млн. Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Фрунзенского района Владивостока.

840 млн рублей – это средства, которые направляются из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Врио губернатора отметил, что у городской администрации уже есть список улиц, которые в следующем году приведут в порядок на эти средства. В частности, будет заасфальтирован участок улицы Нижнепортовой, обустроен тротуар и освещение на 1,5 километра на улице Хабаровской.

В утвержденном плане значится и ремонт одного из наиболее проблемных центральных участков – отремонтируют ливневую канализацию на улицах Батарейной и Пограничной, которые затапливает во время каждого сильного дождя.

Немалая часть средств запланирована на асфальтирование дорог острова Русского. Это шесть участков протяженностью 24 километра – районы Экипажный, Поспелова, Воевода. Сегодня эти участки не асфальтированы, и проезд по ним особенно затрудняется после дождей.

– По дорогам острова нам еще предстоит решить вопрос с Минобороны, так как земля принадлежит им. Уверен, мы его решим. Тем более что на эти дорожные работы уже готова проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза, – отметил Олег Кожемяко, добавив, что ремонт дорог в столице Приморья будет вестись исключительно в ночное время.

По поручению главы региона краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства и муниципалитеты разрабатывают графики дорожных работ на будущий год. Они будут опубликованы в первом квартале 2019 года, чтобы жители знали, какие дороги и в какие сроки будут ремонтироваться.

Автор: Отдел новостей «В»