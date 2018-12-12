«Дети войны» и ветераны труда получат новые льготы В 2019 году в краевой закон о «детях войны» будут внесены поправки, предусматривающие новые льготы для данной категории граждан. В их числе – льготный проезд в общественном транспорте. Информация была озвучена на встрече врио губернатора Олега Кожемяко с представителями ветеранских объединений.

По словам главы Приморья, власть должна трепетно относиться к людям, которые долгие годы трудились на благо Приморья и пережили непростые военные годы в детстве.

– Мне знакомо по рассказам моих родителей, как жили в то трудное время. Считаю, что поддержка «детей войны» – это необходимость. Для этого мы уже приняли соответствующий закон, предусматривающий ежегодные выплаты и ряд льгот. С 2019 года меры поддержки расширим, в том числе введем льготный проезд, – заявил он.

Также стало известно, что в Приморье будут приняты дополнительные меры поддержки пенсионеров и ветеранов труда. Региональные власти работают над новым законопроектом, по которому людям, проработавшим 40 и более лет, будет снижена плата за капремонт. При этом разница в оплате будет компенсирована из краевого бюджета, чтобы ремонт проводился в запланированном объеме.

Автор: Отдел политики «В»