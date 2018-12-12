Нашего Богдана теперь знает вся Россия Воспитанник Арсеньевской детской школы циркового искусства Богдан Копейкин вошел в Книгу рекордов России как артист, жонглировавший пятью предметами на свободной проволоке в наименьшем возрасте, информирует пресс-служба края.

Вместе с другими ребятами своего коллектива Богдан также вошел в число победителей первого Дальневосточного фестиваля циркового искусства, который прошел с 30 ноября по 2 декабря в Хабаровске.

Всего в фестивале приняли участие цирковые артисты из восьми регионов страны от Владивостока до Вологды, 26 любительских коллективов.

Всего в конкурсной программе был заявлен 101 номер, принимали участие в общей сложности 450 человек. Самому младшему из них всего пять лет, а самому «возрастному» – чуть за 25.

Приморские артисты показали достойные результаты: Богдан Копейкин стал лауреатом 1-й степени, массовые жонглеры – лауреаты 2-й степени. Юные приморские циркачи Максим Палантин и Эвелина Пыресина стали дипломантами 1-й степени.

Автор: Отдел новостей «В»