Евгений Костюков взял на контроль решение проблемы жителей улицы Гамарника Депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков продолжает добиваться строительства моста через Вторую речку в районе пересечения улиц Бородинской и Гамарника. Местные жители не могут изменить ситуацию уже на протяжении нескольких лет. Основная проблема заключается в том, что перед началом строительных работ необходимо обеспечить безопасность дома № 2 на ул. Гамарника и соседних зданий.

Эта проблема была озвучена 3 декабря на встрече главы Приморья Олега Кожемяко с жителями Советского района. По словам жильцов, мост через Вторую речку позволит транспорту пересекать водоем, минуя перегруженную в часы пик дорогу по проспекту 100 лет Владивостоку.

Его возведение планировалось начать осенью текущего года. Но при детальной проработке вопроса выяснилось, что перед строительством моста необходимо решить вопросы безопасности. Русло Второй речки заиливается и заполняется мусором. В связи с этим даже после незначительных дождей происходит подтопление придомовых территорий и подвалов жилых домов, а на фундаменте и фасаде дома № 2 на улице Гамарника уже появились трещины. По словам жителей, техническое состояние зданий угрожает жизни и здоровью более 200 человек. Таким образом, главной проблемой в настоящее время является вопрос дноуглубления русла реки.

По словам врио губернатора Олега Кожемяко, дноуглубительные работы необходимо провести не позже января 2019 года. Соответствующее поручение отдано КГУП «Примводоканал» и администрации Владивостока. Средства на эти цели есть – на данный вид работ по краю заложено 120 млн рублей. При этом возведение моста через Вторую речку начнется только после того, как решится вопрос с безопасностью жилых зданий.

Отметим, что депутат Евгений Костюков вместе с жителями уже более двух лет пытается добиться строительства моста через Вторую речку. Чтобы помочь людям в данной проблеме, в ноябре была организована встреча жителей дома № 2 на ул. Гамарника и близлежащих многоквартирных домов с профильным вице-губернатором Приморья, представителями департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, начальником управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока, представителями управляющей компании Первореченского района. В ходе встречи представители администраций Приморского края, Владивостока и КГУП «Приморский водоканал» договорились о совместных действиях по дноуглублению реки, включить данные работы в существующий проект ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации.

Автор: Отдел политики «В»