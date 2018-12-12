Внимательные читатели «В» обогащаются культурно В преддверии своего 30-летия газета «Владивосток» продолжает дарить радость читателям – мы уже не первый месяц проводим акцию, в рамках которой самый внимательный наш читатель может получить небольшой подарок, например, билеты на спектакль или концерт.

В прошлый четверг мы принимали звонки от тех, кто нашел в толстушке слова «барышня-крестьянка» и хотел попасть на концерт музыки и художественного слова в Приморскую краевую филармонию. Звонков на этот раз было очень много, поэтому, записав имена и фамилии всех, кто дозвонился фактически одновременно, мы прибегли к жребию, и волею судеб победителем стал Вячеслав Слепкань. Также мы разыграли (все же сейчас идут предпраздничные недели) поощрительный приз, и билеты на выставку Карла Брюллова в Приморскую картинную галерею получила Наталья Кошарная. Поздравляем победителей! Слова, кстати, находились на 21-й странице в рубрике «Парк культуры».

Уважаемые читатели, напоминаем, что в акции «Внимательный читатель» мы разыгрываем подарки, за которым вы или ваши представители должны прийти ЛИЧНО на следующий день после приема звонков – в пятницу. Мы не доставляем билеты на дом и не обмениваем их на некие другие подарки. Просим это учесть.

Кроме того, дорогие читатели, в редакции стоит многоканальный телефон, и это значит, что звонки принимаются одновременно несколькими сотрудниками, поэтому не нужно возмущенно перезванивать и уточнять «я точно позвонил первым!». Кроме того, не нужно, если вы не дозвонились быстро, высказывать свое возмущение сотрудникам редакции, будем взаимно вежливы. Также не следует являться в редакцию, чтобы назвать кодовое слово лично, мы принимаем ответы только по телефону.

Ну а завтра, 13 декабря, мы будем ждать ваших звонков с 11.00 до 11.15 по телефону 241-56-25. Вам нужно будет сказать, на какой странице в каком тексте (не в этом) мы спрятали слово «Краснодон». А подарком самому внимательному станут билеты на спектакль «Клятва» Приморского краевого театра молодежи 16 декабря. Он поставлен по роману «Молодая гвардия» и производит сильное впечатление.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ