Лети, Доширак, на волю Не только тигры, леопарды и иные – солидные как внешне, так и по сути – животные проходят реабилитацию в нацпарке «Земля леопарда». Недавно, как сообщила пресс-служба учреждения, здесь взяли на «приведение в порядок» птичку – рябчика, пострадавшего в ДТП.

Молодой самец рябчика был сбит автомобилем на автодороге Раздольное – Хасан. Птица осталась жива, но, получив травму, потеряла координацию и не смогла улететь с места происшествия. Поймав пернатое, сознательные местные жители решили дать ему шанс на жизнь и передали рябчика специалистам национального парка «Земля леопарда».

В ходе осмотра научные сотрудники поняли, что животное отделалось незначительными травмами. При ударе об машину рябчик получил сотрясение мозга, а также повредил крыло. Однако птице повезло: все кости остались целы, поэтому ее реабилитация ограничилась короткой передержкой в тихом и теплом месте.

Благодаря специалистам пернатое не только оправилось после травмы, но и успело получить прозвище – Доширак – по названию лапши, коробка из-под которой стала временным убежищем птицы.

– Уже к вечеру первого дня рябчик Доширак начал приходить в себя, – рассказывает Петр Сонин, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Он принимал воду и пытался взлететь. Утром стало ясно, что птица оправилась и готова вернуться в лес. Мы отвезли ее подальше от населенных пунктов и позволили улететь. Надеемся, что с птахой все будет хорошо, ведь для природы важен каждый.

Автор: Отдел новостей «В»