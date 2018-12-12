«Серебряный Витязь» – у театра ТОФ На днях в Москве завершился XVI международный театральный форум «Золотой Витязь». Участие в форуме принимали и приморские коллективы. Так, отборщиками фестиваля (он является составной частью форума) были выбраны для участия спектакль театра ТОФ «Ночь Гельвера» и театра молодежи «Завтра была война».

И вот приятное известие: спектакль театра ТОФ стал обладателем «Серебряного Витязя»! Поздравляем весь театр ТОФ, а особенно актеров Романа Колотухина и Александру Пряху, занятых в спектакле, режиссером которого также является Роман Колотухин (и он получил специальный диплом жюри за исполнение роли Гельвера). Напомним, что в истории театра ТОФ это не первый «витязь», много лет назад «Золотого Витязя» получил спектакль «Чморик» в постановке Станислава Мальцева.

Театр молодежи и его спектакль «Завтра была война» получил почетный диплом жюри фестиваля с формулировкой «За честное раскрытие исторической темы».

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ