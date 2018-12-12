Приморские амазонки и за себя постоят, и за край Оксана Лукьянчук, спортсменка из Приморья, стала победительницей Кубка мира по самбо среди студентов. Соревнования завершились в сербском городе Нови-Сад, уточняет краевая пресс-служба.

В составе сборной России Приморский край на турнире представляла воспитанница муниципального центра спортивной подготовки «Амазонка» Владивостока, мастер спорта международного класса Оксана Лукьянчук. В весовой категории до 60 килограммов она успешно одолела соперниц из Румынии, Молдовы, Германии и России и завоевала золотую медаль.

Отметим, что самбо для Приморского края – знаковый вид спорта. Один из его основателей, Василий Ощепков, долгое время жил и работал во Владивостоке. В сентябре 2016 года на Корабельной набережной был открыт мемориальный комплекс в честь этого выдающегося мастера боевых искусств.

Автор: Отдел новостей «В»