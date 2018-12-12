Праздничные огни «включили» ожидание новогодних чудес На этой неделе в приморской столице засветилась новогодняя иллюминация. Светодиодные праздничные украшения помогают создавать предпраздничное настроение по всему городу.

Сотрудники МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» приступили к монтажу новогодней иллюминации в конце ноября, напоминает пресс-служба мэрии. По традиции город украшают светодиодные гирлянды. Морозные узоры, звезды, шары в бело-голубых новогодних тонах дополняют ярко-красные звезды. Работы по монтажу иллюминации длились чуть больше двух недель, и 10 декабря с наступлением сумерек по всему городу автоматически зажглись праздничные огни.

К тому времени во всех районах города уже начали радовать глаз новогодние елки, улицы украсили арт-объекты, преобразились фасады зданий и магазинов. Особая атмосфера праздника привлекает жителей и гостей города – на вечерних улицах, несмотря на морозную погоду, можно встретить немало гуляющих людей.

– Мы сегодня по служебным делам оказались в центре города, увидели праздничную иллюминацию и решили прогуляться, – рассказали жительницы Владивостока Ирина и Евгения. – Посмотрели, насколько красиво вокруг, и сразу появилось новогоднее настроение. Даже возникло желание не только погулять, но и прикупить подарки. Чувствуется, что праздник уже близко.

Особенно горожане оценили преображение набережной Спортивной гавани. В этом году тут также пройдут новогодние гулянья. Организацию праздничной программы на двух новогодних площадках в центре города курирует управление культуры администрации Владивостока. На набережной уже заканчивается установка зимнего городка. Особым его украшением стал светодиодный фонтан на центральной площадке.

– Я сегодня впервые за долгое время вышла в центр погулять, – поделилась впечатлениями от прогулки горожанка Алиса. – И была приятно удивлена вот этому фонтану – никогда в нашем городе не было ничего подобного. Действительно здорово.

– Очень приятно находиться на набережной в центре города, – не стала скрывать эмоций и коренная жительница Владивостока Ирина Васильевна. – Чувствуется праздник. А фонтан вообще, кроме восторга, ничего не вызывает. Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом!

Автор: Отдел новостей «В»