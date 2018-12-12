Отсюда и владеть Востоком Президент России поддержал идею переноса столицы Дальневосточного федерального округа в наш город

Это будет справедливо и правильно

Президент России Владимир Путин поддержал идею перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, сообщило издание РБК во вторник, 11 декабря. Глава государства оставил резолюцию «Согласен» на письме врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который ранее выступил с соответствующим предложением.

Олег Кожемяко объяснял необходимость переноса официального центра ДФО тем, что это будет справедливо и правильно, поскольку именно Владивосток не раз становился площадкой для проведения авторитетных международных форумов, куда приезжают главы государств со всего мира. Он отмечал, что статус столицы принесет Владивостоку и всему Приморскому краю дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей.

Инициативу врио губернатора Приморья ранее поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, а глава администрации президента Антон Вайно отнесся к этой идее «в целом положительно». Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад Владимиру Путину о преимуществах переноса столицы ДФО.​

«Владивосток – это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Наличие портов, инфраструктура – все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», – ранее заявлял врио губернатора Приморья.

Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он утверждал, что Хабаровск является столицей «не только по названию, но и по определению», в частности, по мнению главы региона, в области здравоохранения, культуры и образования. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал «развивать науку, у нас есть очень большие планы и программы по развитию спорта», привело слова главы Хабаровского края РБК.

А мы вспомним, с чего все начиналось. «Великолепный порт! Отсюда и владеть Востоком!» – именно эти слова, как свидетельствуют исторические хроники, произнес генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский в далеком 1859 году (совсем без малого 160 лет назад). И говорил он это не о Хабаровске, а о будущем Владивостоке.

Автор: Отдел новостей «В»